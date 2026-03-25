Турция е променила ключова доктрина: Сигурността надхвърля границите й

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви важна промяна в доктрината за сигурност на Турция, която е страна член на НАТО, както съсед на България, така и на Иран. Ердоган заяви, че Анкара е разширила периметъра си за сигурност отвъд границите си, описвайки го като „трансформация в парадигмата за сигурност на страната“, стана ясно в негова реч след заседание на кабинета в Анкара, предаде Анадолската агенция.

Президентът предупреди, че войната оставя дълбоки белези не само в градовете и производствените съоръжения, но и в умовете и сърцата, отбелязвайки, че ответните действия, особено срещу страните от Персийския залив, рискуват да ескалират гняв и омраза и да посеят раздори между народите. „Ще продължим да поддържаме универсалния език на любовта, мира и братството в нашия регион“, каза Ердоган

Въздържание от "огнения пръстен"

Турция се справя предпазливо и благоразумно с настоящия близкоизточен конфликт, като същевременно поддържа братството и съседските отношения, заяви във вторник президентът на страната. „Няма да попадаме в капани, каза Ердоган, подчертавайки, че Турция е „решена да се отклони от огнения пръстен“.

Ердоган подчерта, че Турция, осъзнавайки своя статус, се откроява в региона и в световен мащаб чрез своята позиция, дискурс и действия.

Турция е подготвена и самодостатъчна

Ердоган заяви, че Турция е добре подготвена за развиващата се глобална среда на конфликти и войни, като подчерта стъпките за укрепване на сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация и проекти, насочени към използване на вътрешните ресурси, като същевременно се укрепва инфраструктурата, транспортът и финансовата устойчивост срещу външни сътресения.

Подчертавайки нарастващото международно сътрудничество, той каза, че Турция е разширила механизмите за сътрудничество с десетки държави и е укрепила търговските и дипломатическите си връзки, особено в Африка и Латинска Америка.

Той добави, че страната е увеличила и индустриалния си капацитет чрез създаването на нови организирани индустриални зони и технопаркове.

Въпреки „скритите и откритите ембаргота", Ердоган заяви, че Турция е достигнала ниво на самодостатъчност в много области, особено в отбраната, отбелязвайки, че страната е постигнала значителен напредък с вътрешните си възможности „от безпилотни летателни апарати до ракети и ракети, от системи за електронна война до възможности за противовъздушна отбрана".