В ЕС постигнаха съгласие Босна и Херцеговина да получи статут на кандидат за членство

Така Сараево ще се присъедини към други кандидати за членство в ЕС - Албания, Молдова, Северна Македония, Черна гора, Сърбия, Турция и Украйна.

Процесът на присъединяване към ЕС може да отнеме много години и включва сложни преговори за адаптиране на местните закони към тези на блока. Анкара например е кандидат от 1999 г. насам.

The #EuropeanUnion has agreed to grant candidate status to #Bosnia and Herzegovina, reports AFP. pic.twitter.com/LKo19qRhDA