В Сърбия изтекоха документи: Гони ли Вучич руски дипломат?

Дали първият секретар на посолството на Руската федерация в Белград ще бъде обявен за персона нон грата на 29 ноември? Това е посочено в появилия се, след което бързо изчезнал от портала на градския комитет на СНС във Валево проект на документа. Няма потвърждение дали документът е автентичен, а ако е - причината за експулсирането на руския дипломат от Сърбия са уж „съображения за сигурност“, пише сръбската медия Н1.

Било работна версия

Истината е, че това е работна версия на изявлението, което се появи на страницата на Градския комитет на СНС във Валево на 23 октомври, очевидно поради администраторска грешка, пише медията, позоаввайки се на свой източник. Изявлението беше премахнато след два часа, но вече беше твърде късно. Местната медия TV Marsh го видя и го публикува. И какво от това? Е, това е почти сериозна новина - защото ако това предложено изявление от Министерството на външните работи е вярно - Сърбия ще обяви първия секретар на посолството на Руската федерация в Белград, Станислав Лупин, за персона нон грата . Всичко това в съответствие с член 9 от Виенската конвенция, регулираща дипломатическите отношения.

„По време на професионалния си ангажимент в Република Сърбия, Лупен грубо е излязъл извън рамките на дипломатическите норми и е нарушил гореспоменатата Конвенция. По този повод на посланик Александър Боцан-Харченко е връчена дипломатическа нота“, се казва в предложението за изявление на Министерството на външните работи, пише още сръбската медия.

Но Люпин не е единственият, посочен като проблемна личност. Въз основа на „оценка на сигурността“, както се посочва в документа, са още Андрей Буравов, втори секретар в руското посолство, Дмитрий Мокров, военен и авиационен аташе, и полковник Антон Сорока, също работещ в посолството като аташе.

Сърбия и Русия мълчат

Нямаме и официална информация, защото нито Социалната мрежа на Сърбия, нито руското посолство, нито сръбското Министерство на външните работи отговориха на въпросите на N1 относно експулсирането на руския дипломат от Сърбия.

Съдържанието на документа за сръбския военен анализатор Александър Радич не е изненадващо. „Изненадата всъщност е, че такъв документ се появи на портала на СНС", коментира той.