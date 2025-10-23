Санкциите на САЩ разплакаха Сърбия: Огромни загуби от бензиностанциите на НИС в България и на Балканите, заплаха за Сръбската централна банка

Заради санкциите на САЩ срещу сръбското петролно дъщерно дружество НИС (NIS) на руския енергиен монополист "Газпром" (и Сърбия има дял в дружеството), компанията опитва да продаде всичките си активи в съседните на Сърбия държави, включително България. Сръбската информационна агенция "Данас" обаче съобщава, че точно санкциите са блокирали всякакви разговори, макар интерес да има. Новината е доста изненадваща, предвид факта, че в началото на октомври в България КЗК разреши продажбата на бензиностанциите на "Газпром" - те оперират под марката на "Нис Петрол" - Още: КЗК разреши продажбата на бензиностанциите "Газпром" в България на бивш депутат от ГЕРБ

Сега "Данас" обобщава – в България и Румъния се чакат загуби на НИС от 30-35 млн. евро, а в Босна и Херцеговина – 50 млн. евро. Всичко това ще отвори обща дупка в сръбската компания от 350-360 млн. евро, защото дотук през тази година тя е натрупала 250 млн. евро загуби от дейността си зад граница – 160 млн. евро от Румъния и 90 млн. евро от България. Съответно, очаква се вдигане на цените на горивата в Сърбия, за да може НИС да навакса някак. В България бензиностанциите на НИС са 23, в Румъния – 19, а в Босна и Херцеговина – цели 42. "Банките са затворили сметки, международните плащания са блокирани, доставките от рафинерията Панчево са спрени за повече от 10 дни", става ясно от материала на сръбската информационна агенция.

И още – набляга се, че съдбата на НИС зависи от руския диктатор Владимир Путин, "докато Сърбия не реши да открие фалита на НИС и окончателно да прекъсне токсичната енергийна връзка с Русия". Има и призив към Белград да търси нови преговори със САЩ за санкциите, за да се издейства изключение и специфичен лиценз за НИС – за да може или трите ѝ дъщерни дружества зад граница да бъдат продадени, или да работят под специален надзор (някаква форма на синдик).

Още: За да спрете Путин: Съберете смелост и накажете не само производителя

Още проблеми

СНИМКА: iStock

В Сърбия вече се поставя на дневен ред въпросът дали американските санкции срещу НИС ще окажат влияние и на работата на банките в страната, когато се извършват картови разплащания за покупка на бензин. Заради санкциите, обичайните карти Visa и Mastercard няма да могат да бъдат използвани – и алтернатива остава сръбската карта Dina. Но след като Сръбската централна банка направи уточнението, САЩ са отправили предупреждение и за това – призна го сръбският президент Александър Вучич, без да дава подробности. Той само каза, че ще има преговори с Вашингтон по темата. Но мълчанието засилва страховете, че може да има американски санкции срещу Сръбската централна банка и то ефективни – така се чете новината в Сърбия.

И на този фон – НИС трябва да плаща дивиденти на акционерите си, а това беше отложено. Брутната сума на дивидентите дотук е 641 993 406,58 динара, съобщава Белградската фондова борса.

Още: Влязоха в сила американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС

Източник: "Данас"