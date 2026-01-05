Водата за бизнеса поскъпва в Гърция

Цената на водата за бизнеса, държавните и местните власти беше повишена значително в Гърция в началото на годината, докато цените за домакинствата останаха стабилни, пише гръцкото издание Kathimerini. Увеличенията ще бъдат използвани за финансиране на проекти за обновяване на инфраструктурата на стойност 2,5 милиарда евро до 2034 г. Информацията идва и на фона на безводието в Гърция и обсъжданите още миналата гоидна мерките на държавата басейните в хотелите да се пълнят само с морска вода, за да се ограничи изразходването на питейна вода.

Можеше и да са повече

Но гръцкият енергиен и воден регулатор блокира Атинската компания за водоснабдяване и канализация да включи някои разходи в увеличенията на цените: Те включват разходи за храна за персонала, уроци по чужди езици за децата на служителите и бонуси за представяне.

Атинската компания за водоснабдяване и канализация харчи около 5 милиона евро годишно за тези разходи. Тя е и най-голямата компания в Гърция в сектора на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчни води, покриваща нуждите на над 40% от общото население на страната, снабдяваща Атика с питейна вода.

През октомври Националната обсерватория на Атина съобщи, че резервоарът Морнос, ключов източник на вода за Атина, се е свил до най-малкия си размер през септември от 2014 г. насам. На 9 септември площта на водохранилището е била 8,9 квадратни километра – 58% от средната стойност за десетилетието – в сравнение с 11,4 кв. м през 2024 г. и 15,3 кв. м през 2023 г., според метеоролога Костас Лагувардос, ръководител на Meteo.gr.

Обемът на водата спадна до 193 милиона кубически метра на 11 септември, което е с 41% по-малко от миналата година и е най-ниското ниво от сушата през 1993 г. Ето защо гръцкият премиер Кириакос Мицотакис свика подготвителна среща в имението Максимос, за да се справи с нарастващия недостиг на вода в столичния район на Атина. ОЩЕ: Все едно е Плевен: Атина е изправена пред водна криза