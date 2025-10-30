Любопитно:

"Всичко е едно голямо мъчение": Вучич за санкциите срещу НИС

Говорейки за санкциите срещу Сръбската петролна индустрия (НИС), той заяви, че „всичко е едно голямо мъчение“, но че държавата трябва да осигури доставки и стабилност, съобщи Радио и Телевизия на Сърбия. НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента.

В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента. 

Коя е страната на бъдещето?

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви в Ташкент, че Узбекистан е „страната на бъдещето“ и че Сърбия трябва да се позиционира в сътрудничество със страни, които преживяват бърз икономически растеж, предимно в ИТ сектора, селското стопанство, енергетиката и отбраната.

Той оцени, че „много може да се научи“ от Узбекистан по отношение на работа и дисциплина. Обяви, че в началото на следващата година се очаква посещението на узбекския президент и началото на стратегическо партньорство в Белград. 

Сръбският президент Александър Вучич заяви по време на посещението си в Ташкент , че Узбекистан е постигнал невероятен напредък във всички сфери на социалния живот и че сътрудничеството с тази страна представлява важна стъпка за Сърбия в укрепването на отношенията със страни, преживяващи бърз икономически растеж. ОЩЕ: Александър Вучич: Моля САЩ да не ни налагат вторични санкции до средата на декември

