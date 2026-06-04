Войната в Украйна:

Вучич към Коща: Ще се видим в Черна гора, ако не съм хибридна заплаха

04 юни 2026, 16:10 часа 395 прочитания 0 коментара
Снимка: ФБ профил на Вучич
Вучич към Коща: Ще се видим в Черна гора, ако не съм хибридна заплаха

„Ще се видим довечера в Черна гора, ако не представлявам хибридна заплаха“, каза Вучич на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в края на обръщението си, предаде македонската медия "Вечер". Поводът за думите му е срещата на върха ЕС - Западни Балкани в черногорския град  Тиват и идва след недопускането на около 90 сръбски граждани в Черна гора поради съмнения за подривна дейност. 

Припомняме, че Агенцията за сигурност и информация на Сърбия обяви късно снощи, че официално е посъветвала президента на страната Александър Вучич да не пътува до Черна гора, „тъй като е установен висок риск за сигурността“, предаде македонската медия "Независен". Както е посочено в изявлението, подобен съвет е даден „поради враждебни действия от страна на чуждестранни служби и престъпни кланове в Черна гора“.

Въпреки това предупреждение сръбският президент ще пътува до Тиват, Черна гора, за срещата на върха ЕС-Западни Балкани, предава македонската телевизия 21.ОЩЕ: Съмнения за подривна дейност: Черна гора не допуска 90 сръбски граждани

Вучич се надява на по-добри времена

"Надявам се също, че Коща разбира нашето разочарование, че не сме открили нито един клъстер от пет години, поради конфликта в Украйна“, каза Вучич. „Но се надявам, че идват по-добри времена. Благодарение на европейската автомобилна компания Stellantis, значително увеличихме износа тази година, което подобрява темпа ни на растеж и БВП, а също така искам да кажа, че 60 процента от търговията ни отива към ЕС и те са най-големите инвеститори в страната ни“, добави Вучич. ОЩЕ: Вучич да не ходи в Черна гора: Сръбските служби го предупредиха

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Черна гора Сърбия Александър Вучич хибридни заплахи
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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