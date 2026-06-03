Съмнения за подривна дейност: Черна гора не допуска 90 сръбски граждани

Черногорската полиция забрани влизането на група от най-малко 90 души от Сърбия, пристигнали днес в Тиват с чартърен полет от Белград, поради, както пишат черногорските медии, предполагаемо подозрение за подривна дейност преди срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се провежда на черногорското крайбрежие в четвъртък и петък, пише хърватската медия "Индекс".Припомняме,че със срещата на върха ще завърши обиколката на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Западните Балкани.

Познайници на службите

Както пише „Виести“, сред пътниците в самолета е имало и регистрирани „лица, представляващи интерес за сигурността“ и всички те ще бъдат върнати от Тиват в Белград с първия полет.

Според вестника пътниците не са искали да отговарят на полицейски въпроси относно причината за пътуването си до Черна гора. ОЩЕ: Започва от Сараево и Скопие: Антонио Коща с визита на Балканите

Каква е била целта им?

Според информация, с която разполага Дирекцията на полицията, пише „Виести“, хората на борда на полета, които предимно имат криминално досие, са имали задачата неофициално да осигурят престоя на президента на Сърбия Александър Вучич на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват.

В изявлението на черногорската полиция се посочва, че провежда обширни, непрекъснати и засилени дейности по повод срещата на върха ЕС-Западни Балкани и че в този контекст се извършва засилен контрол на граничния пункт летище Тиват.

Заради това чартърен полет по маршрута Белград - Тиват, с който около 90 граждани на Сърбия пристигнаха в Черна гора в сряда, беше поставен под контрол.

„В ход са проверки на тези лица и проверка на причините за тяхното пристигане и престой, като ще бъдат предприети всеобхватни мерки и действия в съответствие със закона, както и ограничителни мерки, ако има законови основания за това“, съобщиха от полицията. ОЩЕ: Черна гора е готова на всичко: Пътят ни към ЕС минава през Загреб