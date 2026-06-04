Вучич да не ходи в Черна гора: Сръбските служби го предупредиха

Агенцията за сигурност и информация на Сърбия обяви късно снощи, че официално е посъветвала президента на страната Александър Вучич да не пътува до Черна гора, „тъй като е установен висок риск за сигурността“, предаде македонската медия "Независен". Както е посочено в изявлението, подобен съвет е даден „поради враждебни действия от страна на чуждестранни служби и престъпни кланове в Черна гора“.

Инсформацията идва само ден след като на около 90 сръбски граждани беше отказано влизане в Черна гора след като пристигнаха от Белград с чартърен полет, поради опасения за подривна дейност.

„Според оперативните ни знания, лидерът на клана Кавач, Радойе Звичер, е в Черна гора и противно на всички правила на професията и отговорно отношение, оценката за сигурност, която беше поискана няколко пъти от службата, домакин на срещата в Черна гора, не ни беше предоставена“, съобщи сръбската служба.

Вучич е искал да отиде на срещата на върха

Председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич по-късно заяви, че Вучич е бил решен да отиде в Тиват за срещата на върха ЕС-Западни Балкани, въпреки че БИА официално го е посъветвала да не пътува до Черна гора поради наличието на висок риск за сигурността.

„Президентът дори не иска да чуе за отмяна на пътуването до Черна гора. Това е нещо, което обеща да направи“, каза Бърнабич пред TV Informer.

Вучич е планирал да участва утре в Тиват на срещата на върха на Европейския съюз и Западните Балкани, която събира лидери на европейски държави и институции и е едно от най-важните политически събирания на европейския континент. ОЩЕ: Съмнения за подривна дейност: Черна гора не допуска 90 сръбски граждани