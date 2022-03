Вучич поздравява въображаеми фенове, Виктор Орбан се чувства объркан (ВИДЕО)

На видео, което стана хит в социалните мрежи, се вижда как докато седи срещу Орбан, вперил поглед през прозореца навън, Вучич на няколко пъти започва да маха по средата на разговора. В началото Орбан е подведен и инстинктивно се присъединява към поздрава, но бързо си дава сметка, че пътуват покрай празни перони и полета, в които няма никого. В един момент Орбан дори се обръща назад, за да се увери в доброто си зрение, но не – там очевидно няма никого. Впрочем потребители в социалните мрежи коментират, че това не е първият път, в който Вучич маха на въображаеми почитатели.

Serbian President waving at nobody pretending there's a crowd gathered there to celebrate the new railway line is one of the best metaphors for politican-voter interactions I've seen in a long while pic.twitter.com/oYOvmkb1R9