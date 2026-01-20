Лайфстайл:

Вучич: Светът върви в луда посока

20 януари 2026, 16:43 часа 253 прочитания 0 коментара
Сръбският президент Александър Вучич заяви в Давос, където се провежда Световният икономически форум, че предстоят трудни времена, тъй като светът се движи в „луда посока“, заради конфликта между ЕС и САЩ за Гренландия, предаде македонската медия "Макфакс". учич заяви, че не може да говори по някои важни въпроси до утре в 15:00 часа, но подчерта, че сръбската делегация е чула Урсула фон дер Лайен и китайската делегация в Давос. "Урсула", казва Вучич, "е искала да подчертае, повтаряйки го два пъти, че така нареченият политически развод между Америка и ЕС е постоянен".

Той мисли, че ЕС ще защитава Гренландия военно.

Българка ще помогне на Сърбия

Вучич смята, че Сърбия е в период, в който да измисли как ще се справи с Европа и с Америка.

„Говорих с Георгиева, тя е от България, но живее във Вашингтон и е готова да ни помогне. Тя смята, че няма да се постигне споразумение между ЕС и Америка, а и аз вярвам, че няма да има. Очаквам силен отговор от Тръмп в обратна посока на това“, каза Вучич.

Той обаче не споменава с коя Георгиева е говорил в Давос, но най-вероятно говори за Кристалина Георгиева, която е изпълняващ директор на Междуанродния валутен фонд. ОЩЕ: Заради заболяване: Антонио Гутереш пропуска форума в Давос

Деница Китанова
