Правителството на Гюров:

Земетресение в Егейско море

06 март 2026, 14:00 часа 172 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер е разтърсило  югоизточния егейски остров Кастелоризо, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Трусът е станал рано в петък. По данни на Геодинамичният институт към Националната обсерватория в гръцката столица Атина епицентърът на земетресението е бил разположен в морето на около 156 километра югозападно от острова, с фокусна дълбочина от 35 километра, уточнява още гръцкото издание.

Има ли щети?

Няма съобщения за щети или пострадали.

Гърция се намира в един от най-сеизмично активните райони в света и земетресенията са често срещани, въпреки че големи щети и смъртни случаи са рядкост.

Трус със същата сила само преди дни

В края на февруари земетресение със същия магнитуд от 4,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано на полуостров Пелопонес в Южна Гърция.  Трусът, който е станал в 6:53 ч. сутринта, е предизвикал безпокойство сред жителите на района.

По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът на земетресението е бил на 9 км западно от селището Гаргалиани в югозападната част на полуострова в област Месиния. Дълбочината на огнището се оценява на 11,4 км.

В началото на февруари пък имаше земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер близо до Калаврита в района на Ахая на Пелопонес. ОЩЕ: Тревога в Гърция заради земетресение в Пелопонес

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Егейско море Гърция трус земетресение епицентър
