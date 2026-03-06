Ключовата военна база в Суда не е застрашена: Властта в Гърция след твърденията на гръцките комунисти

Военноморската база в залива Суда не е застрашена и остава напълно защитена на фона на нарастващото регионално напрежение, увери в четвъртък външният министър Джордж Герапетритис, предаде гръцкото издание Kathimerini. Думите му идват след твърдението на лидера на гръцките комунисти, че срещу базата в Суда е имало насочени дронове. Нещо, което не е потвърдено от друг източник.

„Защитните мерки бяха подобрени и гръцкият противобалистичен и противовъздушен щит е инсталиран и разположен. Следователно гръцките граждани могат да се чувстват сигурни“, каза Герапетритис в интервю с главния редактор на „Катимерини“ Алексис Папахелас, излъчено по Skai TV.

Той подчерта, че „статутът на Суда се регулира от споразумението за отбрана между Съединените щати и Гърция. "Това, което може да се случи в базата, е много ясно определено“, добавяйки, че както гръцкия флот, така и гръцките военновъздушни сили са в състояние ефективно да защитят всеки гръцки гражданин“.

Герапетритис отбеляза, че съоръжението „предимно предоставя логистична подкрепа на Съединените щати и следователно не е предназначено за настъпателни операции. Искам да уверя, че са взети всички необходими мерки, както от американска страна, така и от Гърция“.

Базата в Суда

Базата в Суда е стратегически средиземноморски обект и често е наричана крепост след като американските сили са разположили модерна военна техника. Лятото там се преместиха и неразкрит брой гръцки ракетни системи Patriot, но и американски системи за борба с безпилотни летателни апарати M-LIDS и платформи за противовъздушна отбрана с малък обсег. ОЩЕ: Лидерът на гръцките комунисти: Дронове са били насочени към базата Суда