Президентът на Косово свиква нови избори

Президентът на Косово Вйоса Османи разпусна днес парламента на страната и свика предсрочни избори, които са третите за малко повече от година. Косово вече проведе предсрочни избори на 28 декември след като не успя да сформира правителство след изборите през февруари 2025 г., предаде хърватската медия "Индекс". Само преди месец в Косово беше избрано ново правителство след дълга политическа криза. С това се сложи край на едногодишна политическа патова ситуация в балканската страна, но изглежда за кратко.

В момента президентът и премиерът на Косово са от една и съща партия.

Защо се стигна до избори сега?

Решението за разпускане на парламента идва ден след като законодателите не успяха да изберат нов президент в рамките на конституционния срок. 120-местният парламент имаше срок до полунощ в четвъртък, за да избере президент, но управляващата партия „Ветевендосе“ на премиера Албин Курти не успя да осигури необходимия кворум, нито да спечели подкрепата на опозиционните депутати зад своя кандидат, външния министър Глаук Конюфца.

„Парламент, който не е в състояние да избере президент, не може безкрайно да отлага процеса, което е намерението сега", каза Османи. Опозиционните партии търсеха кандидат, около който да се изгради консенсус, но Курти номинира своя външен министър Глаук Конюфца.