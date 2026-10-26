"За танго са нужни двама": Кремъл кани на танц студентите в Сърбия

Москва очаква новото правителство в Сърбия да разбере, че сътрудничеството с Русия е полезно за самата Сърбия, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, коментирайки резултатите от парламентарните избори, на които спечели Студентската листа. Песков заяви пред репортери в Москва, че Русия възнамерява да продължи да развива отношенията си с Белград, но това не зависи единствено от Москва, предаде босненския портал Klix.ba.

„Възнамеряваме да продължим да допринасяме за развитието на отношенията с Белград, но, както знаете, за танго са нужни двама“, каза Песков, според руски медии.

Кремъл ще продължи да разчита на Вучич

Той се позова и на поражението на бившия сръбски президент Александър Вучич, чиято коалиция загуби мнозинството си.

„Москва смята, че Александър Вучич е допринесъл значително за развитието на отношенията между Русия и Сърбия. Надяваме се, че той ще продължи да го прави, дори ако е в опозиция“, каза Песков.

Поражението на Вучич

В понеделник вечерта Вучич призна поражението на листата на „Единна Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори, проведени на 25 октомври. Според него, според извадката на неговия щаб, Студентската листа ще има между 135 и 140 места в 250-местния парламент, а неговата листа ще има около 105.

Вучич подаде оставка като президент на Сърбия на 27 септември, за да води собствената си листа на изборите с цел да стане министър-председател. ОЩЕ: Марта Кос след победата на студентите в Сърбия: Вратата към ЕС е отворена