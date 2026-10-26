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За по-мъжествени скули: Младите руснаци се млатят с чукове по лицето (ВИДЕО)

26 октомври 2026, 13:51 часа 997 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
За по-мъжествени скули: Младите руснаци се млатят с чукове по лицето (ВИДЕО)

Руските "зумъри" отново си нанасят удари с чукове, за да си изваят по-изразени скули — над 100 души са получили наранявания в резултат на "счупване на кости", което е познато като "боунсмашинг", част от течението "Looksmaxxing". "Looksmaxxing" е онлайн субкултура и тенденция за самоусъвършенстване — разпространена предимно в платформи като TikTok и интернет форуми, насочени към мъже — която се фокусира върху постигането на максимална физическа привлекателност.

Младите "луксмаксъри" на възраст между 15 и 26 години вярват, че удрянето по скулите и брадичката ще направи костите им по-изпъкнали, а лицата им — по-мъжествени. Дори възрастни мъже на възраст до 45 години се занимават с тази практика.

Вече има данни, че поне един млад мъж е претърпял кръвоизлив, а друг е изпитал изтръпване в част от лицето си, заради самонанесените удари с чук. Те могат да увредят нервите и да причинят фрактури на челюстта и скулите. Повтарящите се наранявания могат да доведат до фиброза, чието коригиране може да изисква хирургична интервенция.

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Още за течението "Looksmaxxing"

Течението има две разновидности:

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"Софтмаскинг": Фокусира се върху промени в ежедневния начин на живот и външния вид. Това включва подобряване на грижата за кожата, промяна на прическите, тренировки, коригиране на диетата, оптимизиране на стила на обличане, тренировка на стойката и "миуинг" (притискане на езика към небцето).

"Хардмаксинг" (високорисков и инвазивен): Включва екстремни, трайни или опасни за здравето интервенции. Това включва хирургични процедури, употреба на стероиди и крайни методи "направи си сам", като "боунсмашинг" (удряне на лицевите кости с твърди предмети въз основа на недоказани теории за преобразуването на костите).

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Русия красота чук скули
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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