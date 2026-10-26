За по-мъжествени скули: Младите руснаци се млатят с чукове по лицето (ВИДЕО)

Руските "зумъри" отново си нанасят удари с чукове, за да си изваят по-изразени скули — над 100 души са получили наранявания в резултат на "счупване на кости", което е познато като "боунсмашинг", част от течението "Looksmaxxing". "Looksmaxxing" е онлайн субкултура и тенденция за самоусъвършенстване — разпространена предимно в платформи като TikTok и интернет форуми, насочени към мъже — която се фокусира върху постигането на максимална физическа привлекателност.

Младите "луксмаксъри" на възраст между 15 и 26 години вярват, че удрянето по скулите и брадичката ще направи костите им по-изпъкнали, а лицата им — по-мъжествени. Дори възрастни мъже на възраст до 45 години се занимават с тази практика.

Russian zoomers are once again injuring themselves with hammers to get sharper cheekbones — more than 100 people have suffered injuries from “bonesmashing” Young looksmaxxers aged 15–26 believe that hitting their cheekbones and chins will make their bones more prominent and their faces more masculine. Even grown men up to the age of 45 are engaging in this practice. In reality, one young man suffered a haemorrhage, while another experienced numbness in part of his face. The blows can damage nerves and fracture the jaw and cheekbones. Repeated injuries can lead to fibrosis, which may require surgery to correct. — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2026

Вече има данни, че поне един млад мъж е претърпял кръвоизлив, а друг е изпитал изтръпване в част от лицето си, заради самонанесените удари с чук. Те могат да увредят нервите и да причинят фрактури на челюстта и скулите. Повтарящите се наранявания могат да доведат до фиброза, чието коригиране може да изисква хирургична интервенция.

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Още за течението "Looksmaxxing"

Течението има две разновидности:

"Софтмаскинг": Фокусира се върху промени в ежедневния начин на живот и външния вид. Това включва подобряване на грижата за кожата, промяна на прическите, тренировки, коригиране на диетата, оптимизиране на стила на обличане, тренировка на стойката и "миуинг" (притискане на езика към небцето).

"Хардмаксинг" (високорисков и инвазивен): Включва екстремни, трайни или опасни за здравето интервенции. Това включва хирургични процедури, употреба на стероиди и крайни методи "направи си сам", като "боунсмашинг" (удряне на лицевите кости с твърди предмети въз основа на недоказани теории за преобразуването на костите).

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