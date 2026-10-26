Марта Кос след победата на студентите в Сърбия: Вратата към ЕС е отворена

Вратата към ЕС е отворена и ние сме готови да продължим напред заедно. Това написа еврокомисарят по разширяването Марта Кос в платформата Х след победата на студентите в Сърбия. Според нея за Белград може да започне нова глава. "Сърбия, гласът ти се чу! След близо две години протести за демокрация, върховенство на закона и борба с корупцията, сърбите излязоха в рекорден брой. Поздравления за „Студентската листа“ за победата! Това са именно ценностите, които стоят в основата на нашия Европейски съюз", написа още еврокомисарят.
Dear Serbia, you have made your voice heard! After nearly two years of protests for democracy, the rule of law and the fight against corruption, Serbians turned out in historic numbers. Congratulations to the Student List on your victory! These are the very values at the heart of our European Union. A new chapter can begin for Serbia. The door to the EU is open, and we are ready to move forward together.— Marta Kos (@MartaKosEU) October 25, 2026
Резултатите от сръбките избори
Според прогнозите на Центъра за свободни избори и демокрация и компанията Ipsos, базирани на 56% от обработената извадка, Студентската листа е спечелила 52% от гласовете, което би ѝ донесло 139 от общо 250 парламентарни места, пише хърватската "Индекс". Според същата прогноза листата на Вучич е спечелила 39,3% от гласовете, или 104 мандата. Листата „Студентите печелят“ спечели 51,71% от гласовете на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, докато листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ получи 39,85%, според данни на Републиканската избирателна комисия (РИК), актуализирани в 5:30 часа тази сутрин. ОЩЕ: Сръбската полиция остави студентите да празнуват победата: В щаба на Вучич пееха за Младич (ВИДЕА)