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Марта Кос след победата на студентите в Сърбия: Вратата към ЕС е отворена

26 октомври 2026, 9:13 часа 850 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Марта Кос след победата на студентите в Сърбия: Вратата към ЕС е отворена

Вратата към ЕС е отворена и ние сме готови да продължим напред заедно. Това написа еврокомисарят по разширяването Марта Кос в платформата Х след победата на студентите в Сърбия. Според нея за Белград може да започне нова глава. "Сърбия, гласът ти се чу! След близо две години протести за демокрация, върховенство на закона и борба с корупцията, сърбите излязоха в рекорден брой. Поздравления за „Студентската листа“ за победата! Това са именно ценностите, които стоят в основата на нашия Европейски съюз", написа още еврокомисарят. 

 

Резултатите от сръбките избори

Според прогнозите на Центъра за свободни избори и демокрация и компанията Ipsos, базирани на 56% от обработената извадка, Студентската листа е спечелила 52% от гласовете, което би ѝ донесло 139 от общо 250 парламентарни места, пише хърватската "Индекс". Според същата прогноза листата на Вучич е спечелила 39,3% от гласовете, или 104 мандата. Листата „Студентите печелят“ спечели 51,71% от гласовете на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, докато листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ получи 39,85%, според данни на Републиканската избирателна комисия (РИК), актуализирани в 5:30 часа тази сутрин. ОЩЕ: Сръбската полиция остави студентите да празнуват победата: В щаба на Вучич пееха за Младич (ВИДЕА)

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Сърбия сръбски избори Марта Кос
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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