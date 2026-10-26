Скандал в Белград след изборния обрат: Бърнабич избухна срещу тълпата, те ѝ изпяха с "А сега, адио"

Високопоставената представителка на Сръбската прогресивна партия (СПП) Ана Бърнабич влезе в остър словесен сблъсък с граждани, празнуващи победата на „Студентската листа“ по улиците на Белград. Инцидентът се разигра вечерта на 25 октомври, малко след като Александър Вучич призна поражението на управляващата коалиция на предсрочните парламентарни избори, съобщи сръбското списание „Време“. ОЩЕ: Сръбската полиция остави студентите да празнуват победата: В щаба на Вучич пееха за Младич (ВИДЕА)

Бърнабич, която заемаше трето място в кандидатската листа „Обединена Сърбия“, се приближи до група празнуващи граждани и започна да спори с тях за обидни възгласи, които твърдеше, че е чула. „Само ми кажете, понеже минавах оттук и вие казахте: „Кой е п*тка? Вие или аз?“, обърна се тя към присъстващите.

Гражданите я попитаха как е успяла да чуе скандиранията от брониран автомобил. Бърнабич, която беше председател на предишния състав на сръбския парламент и продължава да изпълнява длъжността президент на републиката, отговори, че автомобилът ѝ не е брониран.

Хората се опитаха да прекратят спора, като ѝ обясниха, че всичко е наред и няма причина за разправия.

„Загубихте честно, хайде сега всички да се прибираме“, заявиха граждани.

Някои от присъстващите дори ѝ подадоха ръка, но Бърнабич отказа да се ръкува с тях.

Въпреки че гражданите не проявиха желание да продължат конфронтацията, тя продължи да им подвиква: „Арестувайте ме! Яхайте ме!".

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В отговор празнуващите я изпратиха с песента „А сега, адио!“.

Инцидентът се случи на фона на масовите празненства в Сърбия след победата на „Студентската листа - Студентите побеждават“.

Предсрочните парламентарни избори на 25 октомври се проведоха след близо две години масови студентски и граждански протести, започнали след трагедията на железопътната гара в Нови Сад. Александър Вучич призна изборното поражение на СПП още в изборната нощ, след което хиляди граждани излязоха по улиците на Белград и други сръбски градове, за да отпразнуват политическата промяна.