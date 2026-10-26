"Ерата Вучич приключи, но свърши ли великосръбският шовинизъм?": Иван Николов след вота в Сърбия

"Добре е, че започна някакъв процес на промяна, който надявам се след известно време да стабилизира отношенията в Сърбия. Ерата на Вучич е приключила, но не знам дали е приключила ерата на великосръбския национализъм и шовинизъм и на "Сръбски свят". Това коментира пред Actualno.com председателят на Културно-информационен център Босилеград Иван Николов след изборите в Сърбия, на които Александър Вучич загуби от студентите.

Въпросите, на които студентите не са отговорили все още

Спред него "Студентската листа" е била доста пестелива в предизборната кампания. "Много обрано се държаха, когато става дума за ключови въпроси, като членство на Сърбия в ЕС, санкциите срещу Русия, отношенията със съседите, Косово и тези сложни въпроси, които предстоят в Сърбия, за да стане що-годе нормална държава на Балканите. Леко съм сдържан в това отношение, но споделям и поздравявам студентите, които след 2 години с огромни усилия успяха да изхвърлят Вучич от властта", смята Николов. ОЩЕ: Сръбската полиция остави студентите да празнуват победата: В щаба на Вучич пееха за Младич (ВИДЕА)

Ще се подобри ли положението на българското малцинство?

Иван Николов смята, че все още е рано да се отговори на този въпрос, защото не е чул позиция от страна на студентското движение по темата.

По думите му обаче, ако наистина студенското движение има сериозни намерения да възстанови преговорния процес - то ще трябва да смени цялата си парадигма по отношение на малцинствата и по отношение на национализма.

Той обърна внимание, че Вучич е повлякъл със себе си и други малцинствени партии, които са заложили на него, поради което в следващия парламент на Сърбия малцинствата ще бъдат по-вяло застъпени.

"В следващия парламент ще бъдат представени само три партии с по двама депутати - Съюза на унгарците във Войводина, една албанска коалиция и един депутат ще имат мюсюлманите от Санджак", коментира Николов. ОЩЕ: Марта Кос след победата на студентите в Сърбия: Вратата към ЕС е отворена