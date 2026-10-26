Войната в Украйна:

Защо Радев е толкова изнервен? Мартин Димитров с отговор

26 октомври 2026, 13:21 часа 540 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Защо Радев е толкова изнервен? Мартин Димитров с отговор

Радев е толкава изнервен, защото получи силен вот на недоверие. Основна причина са цените, дефицита, вдигането на осигуровките. Това написа депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров в профила си във Facebook. Припомняме, че по-рано премиерът Румен Радев коментира, че "на изборите в неделя ще избираме между мира и войната". "За сглобкаджиите това е битка на живот и смърт”, каза още той.

ОШЕ: "Война", "сглобкаджии", "битка на живот и смърт": Радев изглежда притеснен след първия тур на изборите (ВИДЕО)

Председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев пък заяви, че първият тур на изборите ясно са показали, че "в България няма носталгично, обърнато на Изток и срещу Европа мнозинство". 

"Днешното неуравновесено изявление на поручик Радев е шокиращо по няколко линии: употребата на страницата на Министерския съвет за пряка партийна агитация; грозната атака срещу опонента и яростният опит за разделение на обществото; пълното подлагане на "Възраждане" в опит да бъдат привлечени гласовете на малцинството от радикални антиевропейски и пропутински избиратели; степента на политическа глупост", посочва Кънев.

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"Румен Радев е решил да играе докрай с разделящата „карта“ и така дава силен тласък на разумната кампания на Андрей за балотажа. Би трябвало да му благодарим, но разделението никога не е добра идея", коментира Радан Кънев.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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