Личните спестявания пред инфлацията: как реалните активи променят семейния бюджет

Постоянното поскъпване на живота кара българските домакинства да преосмислят начина, по който съхраняват заделените си средства. Дълги години стандартният банков влог беше основният инструмент за спестяване в страната. Днес обаче картината е коренно различна. Когато годишната инфлация надвишава лихвите по депозитите, парите в банката всъщност губят своята покупателна способност с всеки изминал месец. Свободните средства, оставени по разплащателни сметки, се топят тихо под натиска на административните такси и растящите цени на стоките и услугите.

Паралелно с това традиционната алтернатива за българина – покупката на жилищен имот – става все по-труднодостъпна за средностатистическото семейство. Високите цени на квадратен метър в големите градове изискват огромен първоначален капитал или дългосрочно обвързване с ипотечен кредит. Това насочва вниманието на хората към по-гъвкави и достъпни инструменти за защита на труда им.

Защо реалните активи привличат масовия спестител

За разлика от сложните борсови инструменти и волатилните криптовалути, материалните активи предлагат предвидимост и липса на технологичен риск. При тях няма нужда от следене на корпоративни отчети или притеснения от срив на дигитални платформи. Историческият опит показва, че във времена на икономически сътресения и геополитическо напрежение хората естествено търсят опора в неща с доказана собствена стойност.

В този контекст покупката на физическо инвестиционно злато се превръща от нишов инструмент за големи капитали в масова практика сред обикновените спестители у нас. Металът не зависи от решенията на нито една централна банка и не може да бъде обезценен чрез печатане на нови парични количества. Когато човек държи кюлче или монета в ръцете си, той притежава актив без насрещен риск – стойността му не зависи от финансовото здраве на трета страна или платежоспособността на конкретна институция.

Достъпност и гъвкавост при малките грамажи

Един от най-устойчивите митове е, че за навлизане на пазара на благородни метали са необходими десетки хиляди евро. В действителност стандартизираните продукти позволяват изграждане на спестовен буфер с малки, редовни стъпки. Пазарът предлага сертифицирани кюлчета с тегло от 1, 2.5, 5 или 10 грама, както и популярни исторически и съвременни монети.

Този подход решава един от най-големите проблеми на недвижимите имоти – липсата на раздробяемост. Ако едно семейство се нуждае спешно от определена сума за ремонт, лечение или образование на дете, не е възможно да продаде само една стая от апартамента си. При благородните метали спестителят може да продаде само едно малко кюлче или една монета на стойност няколкостотин или хиляда евро, а останалата част от спестяванията да продължи да работи за него. Сделката при лицензиран търговец отнема броени минути, а парите се получават веднага.

Данъчни предимства и международна разпознаваемост

Финансовата ефективност на всяка покупка зависи пряко от данъците, които я съпътстват. Според европейското и българското законодателство инвестиционното злато е напълно освободено от данък върху добавената стойност (ДДС). Това означава, че купувачът не губи 20% от парите си още в момента на сделката, както се случва при покупката на бижута или сребро. За да попадне в тази категория, кюлчето трябва да е с чистота минимум 995 хилядни, а монетите да са с чистота над 900 хилядни и да са сечени след 1800 година.

Продуктите на водещите световни рафинерии и монетни дворове са признати във всяка точка на света. Кюлче със сертификат от Лондонската асоциация на пазара на благородни метали (LBMA) или класическа монета като Виенската филхармония, Франк или Дукат могат да бъдат обменени за местна валута във всяка държава без нужда от сложни експертизи.

Правила за съхранение и запазване на стойността

За да се гарантира висока изкупна цена в бъдеще, физическото състояние на метала трябва да остане непокътнато. Чистата проба 24 карата е мек метал, който лесно се надрасква при допир с твърди предмети. Затова съвременните кюлчета се продават във фабрични вакуумирани опаковки (блистери), които едновременно служат като защитна капсула и официален сертификат със сериен номер.

Отварянето на защитния блистер или пипането на инвестиционните монети с голи ръце оставя следи, които могат да намалят цената при обратна продажба, тъй като търговецът ще ги третира като материал за претопяване, а не като готов инвестиционен продукт. Съхранението на сухо и сигурно място в оригиналната опаковка гарантира, че при нужда от свежи пари активът ще бъде изкупен при най-добрите пазарни условия без никакви отбиви от цената.