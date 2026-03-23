Заради игри на Додик: В Босна и Херцеговина ще плащат по-скъпо гориво

Гражданите на Босна и Херцеговина няма да плащат за по-евтино гориво, тъй като днес не бяха гласувани промени в закона за намаляване на акцизите, а ключовата причина се крие в дълбоките политически конфликти, които парализират работата на държавните институции от години, предаде хърватската медия "Индекс". От материала става ясно, че в основата на тези игри е партията на бившия лидер на Република Сръбска Милорад Додик.

На извънредно заседание на Камарата на народите на Парламентарното събрание на Босна и Херцеговина делегати от управляващата сръбска партия СНСД на Милорад Додик нарушиха кворума, след като в дневния ред беше включено предложение за изменение на Закона за акцизите.

Предложението, прието от Камарата на представителите миналата седмица, предвижда възможност за временно премахване или намаляване на акцизите върху петролните продукти в случай на смущения на пазара или друга основателна причина.

Оказва се, че хората на Додик са блокирали и законите, свързани с европейския път на страната. Заместник-председателят на Камарата на народите и лидер на ХДС БиХ Драган Чович изрази разочарованието си от новата блокада на тази парламентарна камара и европейския път на страната.