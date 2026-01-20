Оставката на Румен Радев:

Земетресение разтресе Гърция

20 януари 2026, 11:28 часа 441 прочитания 0 коментара
Земетресение разтресе Гърция

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано по-рано тази сутрин в Лакония, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Трусът е станал в 08:38 часа, на 320 км югозападно от Атина. Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, епицентърът на труса се намира в морската зона на 117 км югоюгозападно от Геролименас, Лакония, пише още гръцката медия.

Последните по-силни трусове в Гърция

Припомняме, че на 16 декември 2025 г. земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона на 89 километра югозападно от остров Закинтос в Западна Гърция. Нямаше регистрирани пострадали или щети. Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, трусът е регистриран в 01:41 ч. местно време на фокусна дълбочина от 8,5 километра.

По-рано - на 6 декември 2025 г. земетресение с магнитуд 4,8 удари Пелопонес, Южна Гърция. Трусът е регистриран в събота, но нямаше незабавни съобщения за щети. Земетресението е било на дълбочина 12,4 километра, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS). Междувременно германският изследователски център за геонауки (GFZ) първоначално е измерил земетресението с магнитуд 6,36 по скалата на Рихтер.

На 17 ноември миналата година земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия Скай. ОЩЕ: Силен трус в Италия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Атина Гърция трус земетресение магнитуд
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес