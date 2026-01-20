Земетресение разтресе Гърция

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано по-рано тази сутрин в Лакония, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Трусът е станал в 08:38 часа, на 320 км югозападно от Атина. Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, епицентърът на труса се намира в морската зона на 117 км югоюгозападно от Геролименас, Лакония, пише още гръцката медия.

Последните по-силни трусове в Гърция

Припомняме, че на 16 декември 2025 г. земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона на 89 километра югозападно от остров Закинтос в Западна Гърция. Нямаше регистрирани пострадали или щети. Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, трусът е регистриран в 01:41 ч. местно време на фокусна дълбочина от 8,5 километра.

По-рано - на 6 декември 2025 г. земетресение с магнитуд 4,8 удари Пелопонес, Южна Гърция. Трусът е регистриран в събота, но нямаше незабавни съобщения за щети. Земетресението е било на дълбочина 12,4 километра, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS). Междувременно германският изследователски център за геонауки (GFZ) първоначално е измерил земетресението с магнитуд 6,36 по скалата на Рихтер.

На 17 ноември миналата година земетресение с магнитуд от 4,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море, съобщи телевизия Скай. ОЩЕ: Силен трус в Италия