Германската машина подчини вдъхновена Турция и триумфира на Евробаскет 2025

Световният шампион по баскетбол Германия добави във витрината си и европейската титла при мъжете, след като на финала на първенството на Стария континент победи Турция с 88:83. Капитанът на германците Денис Шрьодер се представи на най-високо ниво точно тогава, когато беше нужно, като вкара последните шест точки за тима си в срещата. Иначе той приключи срещата с 16 точки и 12 асистенции, за да помогне решаващо за втората европейска титла след тази от 1993-а година. Шрьодер беше избран и за най-полезен състезател на първенството (MVP).

Мачът мина с доста обрати и драматични моменти. Германия стартира слабо и турците поведоха с 13:2. Германия обърна хода на срещата и в края на първата четвърт водеше с 24:22. Исак Бунга поведе Германия с 20 точки, за да преодолее ранния дефицит, след като агресивните турци имаха мечтано начало с помощта на две тройки от Джеди Осман и една от Шейн Ларкин.

Таймаутът на германците промени инерцията и те направиха серия от 12:1, за да изравнят резултата на 14:14 след два наказателни удара на Шрьодер. Те поведоха за първи път след тройка на Тристан да Силва за 19:16, което доведе до преднина от 24:22 през първата четвърт.

Франц Вагнер отбеляза 14 точки, но имаше много грешки и Турция успя да държи Шрьодер извън играта в големи периоди от срещата, вероятно и сам даващ си почивка в някои минути заради неизлекувана контузия на лакътя. Турция водеше с 46:40 на полувремето, подкрепена от 15 точки от Шенгюн, който обаче също така получи три нарушения, които постепенно започнаха да му тежат.

Шрьодер вкара първия си кош от игра за вечерта от тройката и това бяха първите точки през втората част, където никой отбор не успя да се откъсне. Все пак тимът на Турция влезе в последната четвърт с малка преднина от 67:66. Резултатът нарасна до 76:71, но тройки от Андреас Обст и Исак Бонга дадоха на германците преднина от 77:76 3:35 минути преди края.

Преднината за турците се върна в началото на последния четвърти период, преди Шрьодер да отбележи, а след това отново реализира 19.9 секунди преди края, правейки резултата 86-83. После Германия направи жизненоважна защита, а турците имаха 18.5 секунди на разположение и бeше ясно, че ще се стараят да вкарат тройка и да изпратят мача в продълженията. Шенгюн имаше възможността да вкара тройката, за която работеха, но пропусна , а още два наказателни удара от Шрьодер оформиха крайния резултат.