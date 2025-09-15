Войната в Украйна:

Германската машина подчини вдъхновена Турция и триумфира на Евробаскет 2025

15 септември 2025, 10:36 часа 142 прочитания 0 коментара
Германската машина подчини вдъхновена Турция и триумфира на Евробаскет 2025

Световният шампион по баскетбол Германия добави във витрината си и европейската титла при мъжете, след като на финала на първенството на Стария континент победи Турция с 88:83. Капитанът на германците Денис Шрьодер се представи на най-високо ниво точно тогава, когато беше нужно, като вкара последните шест точки за тима си в срещата. Иначе той приключи срещата с 16 точки и 12 асистенции, за да помогне решаващо за втората европейска титла след тази от 1993-а година. Шрьодер беше избран и за най-полезен състезател на първенството (MVP).

Мачът мина с доста обрати и драматични моменти. Германия стартира слабо и турците поведоха с 13:2. Германия обърна хода на срещата и в края на първата четвърт водеше с 24:22. Исак Бунга поведе Германия с 20 точки, за да преодолее ранния дефицит, след като агресивните турци имаха мечтано начало с помощта на две тройки от Джеди Осман и една от Шейн Ларкин.

Таймаутът на германците промени инерцията и те направиха серия от 12:1, за да изравнят резултата на 14:14 след два наказателни удара на Шрьодер. Те поведоха за първи път след тройка на Тристан да Силва за 19:16, което доведе до преднина от 24:22 през първата четвърт.

Франц Вагнер отбеляза 14 точки, но имаше много грешки и Турция успя да държи Шрьодер извън играта в големи периоди от срещата, вероятно и сам даващ си почивка в някои минути заради неизлекувана контузия на лакътя. Турция водеше с 46:40 на полувремето, подкрепена от 15 точки от Шенгюн, който обаче също така получи три нарушения, които постепенно започнаха да му тежат.

Шрьодер вкара първия си кош от игра за вечерта от тройката и това бяха първите точки през втората част, където никой отбор не успя да се откъсне. Все пак тимът на Турция влезе в последната четвърт с малка преднина от 67:66. Резултатът нарасна до 76:71, но тройки от Андреас Обст и Исак Бонга дадоха на германците преднина от 77:76 3:35 минути преди края.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Преднината за турците се върна в началото на последния четвърти период, преди Шрьодер да отбележи, а след това отново реализира 19.9 секунди преди края, правейки резултата 86-83. После Германия направи жизненоважна защита, а турците имаха 18.5 секунди на разположение и бeше ясно, че ще се стараят да вкарат тройка и да изпратят мача в продълженията. Шенгюн имаше възможността да вкара тройката, за която работеха, но пропусна , а още два наказателни удара от Шрьодер оформиха крайния резултат.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Евробаскет 2025 информация 2025
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес