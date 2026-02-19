Ясен е първият полуфиналист за Купата на България при мъжете

Локомотив Пловдив постигна убедителна победа над Берое Стара Загора със 117:101 в първия четвъртфинален мач от Финалната осмица за efbet Купа на България по баскетбол, който се проведе в "Арена Ботевград". Отборът, воден от Асен Николов, пое контрола върху мача още в първата четвърт и задържа лидерството си до края, като разликата на моменти достигна над 20 точки. И двата тима демонстрираха впечатляваща точност от далечно разстояние, като Локомотив завърши с 13 от 30 тройки, а Берое - с 13 от 25.

Локомотив Пловдив продължава към полуфиналите на Купата на България

Днес (19 февруари) от 19:00 е и четвъртфинална среща между Рилски спортист и Академик Бултекс 99 - два отбора, които често се срещат в турнира. Победителят от този мач ще се изправи срещу Локомотив в борба за място на финала. Утре (20 февруари) предстоят и другите два четвъртфинала: Миньор 2015 срещу Черно море Тича и Балкан срещу Спартак Плевен.

"Много високо резултатен мач. По принцип това е доста необичайно за първи мач на Купата. Радвам се, че ние излязохме победителите в крайна сметка, но смятам, че играхме слабо в защита. Смятам, че имам двама много бързи гардове в лицето на Сингълтън и Рамзи, които правят постоянно предимство и постоянно имаме отворени стрелби на тройката", сподели пред Sportal крилото на Локо Пловдивд Томислав Минков

"Защитата ни беше най-големият проблем днес. Не използвахме нищо от плана, който тренирахме. Цяла седмица се подготвяхме, подготвяхме различни защити, които могат да спрат атлетичните играчи на Локомотив Пловдив и техните високи, но това не можахме да го изпълним днес и това ни беше най-големият проблем. Нямам никаква идея кой ще спечели Купата на България. Искам по-добрият отбор да спечели. Не обичам да давам такива прогнози, който е по-добър, той да спечели", каза пред Sportal Александър Матушев от Берое

А ето какво казаха и старши-треньорите на двата тима:

"Отпадането ни се дължи на слабата защита. Едно надвкарване си направихме с Локомотив, но въпросът е, че те вкараха малко повече от нас и от там дойде разликата. Също така през второто полувреме загубихме Бред Рийд заради контузия и веднага борбите в нападение и точките от втори шанс при Локомотив се увеличиха - 17 борби в нападение и от там имат 46 точки вътре в полето. Иначе и двата отбора имаме по 13 тройки. Не лош мач за нас в нападение, въпреки че има още къде да се подобри, но в защита няма шанс да направим нещо голямо, да прескочим четвъртфинала на Купата с тази защита. Доста меко и закъсняваме на моменти в неща, които вече сме тренирали. Нямаме 100% яснота за състоянието на Бред Рийд, но определено е сериозно, по принцип дори да е някаква лека болка, той ще рискува и ще играе, но в момента той не можеше дори да ходи, така че нямаше и шанс да го рискуваме. Когато се приберем в Стара Загора ще разберем. Нямам фаворит за победител на Купата. Пожелавам успех и здраве на всички отбори"

- Даниел Клечков / Берое

"Успяхме най-вече, защото искахме победата. Играхме добре в нападение, споделяхме топката, доста от играчите имат двуцифрен точков актив. За съжаление в защита не успяхме да се справим така както искахме и това е нещо, което трябва да коригираме преди полуфинала. Очаквам подкрепа от феновете на Локомотив в полуфиналния мач, защото денят е събота, ние сме дебютанти, за първи път сме на този турнир, извоювахме си правото да сме на полуфинал и съм сигурен, че ще получим голяма подкрепа. Ако трябва да избирам, предпочитам да срещнем Академик Пловдив на полуфинала. Не толкова, защото имам против отбора на Рилски, но едно пловдивско дерби може би ще допринесе за по-големия интерес към турнира за Купата на България. В началото на сезона, въобще не сме имали такива задачи поставени пред отбора. Това, че се класирахме на Купата е голям успех, а сега, че ще играем полуфинал е нещо невероятно за нас. Имаме си мечта и ще я следваме. Надявам се нападението ни да се запази същото и на полуфинала, въпреки че и двата отбора, които е възможно да се изправят срещу нас, имат доста добра защита, така че на полуфинала не трябва да залагаме само на нападението, а ще трябва да отговорим и със здрава защита."

- Асен Николов / Локо Пловдив