Неочаквана стратегия в БФБ: Константин Папазов обяви волейбола за основен модел на подражание

Новият президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов очерта основните си приоритети начело на централата. Наследникът на Георги Глушков заяви, че развитието на треньорите и увеличаването на броя на децата, които практикуват баскетбол, ще бъдат сред водещите задачи през следващите пет години. За пример той посочи постигнатото от българския волейбол и художествената гимнастика.

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В интервю за БНТ Папазов разкри, че още в началото на управлението му ще бъде поставено началото на инициатива за повишаване на квалификацията на българските треньори. По думите му 12 специалисти ще имат възможност да се обучават от експерти от Евролигата в рамките на следващите пет години.

„Най-важното, аз съм го посочил в две основни точки, развитието на треньорите, това е изключително важно. Още утре е първата инициатива с моите контакти и благодарение на помощта на федерацията. 12 наши треньори ще се обучават от специалисти от Евролигата. Това ще се случи в следващите 5 години“, заяви новият президент на БФБ.

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Основна цел пред Папазов е да се увеличи броят на децата, които се занимават с баскетбол. Той призна, че процесът няма да бъде лесен и че пред федерацията стоят препятствия, които трябва да бъдат преодолени. Според него България разполага с изключително силен пример за подрастващите в лицето на Александър Везенков. Президентът на централата определи звездата на европейския баскетбол като ценен ресурс, който трябва да бъде използван за популяризирането на играта у нас. Той е категоричен, че федерацията трябва да работи за по-широкото присъствие на баскетбола в българския спорт и за осигуряването на необходимата подкрепа от държавата.

Папазов даде за пример развитието на волейбола и художествената гимнастика през последните години. Според него успехите на тези спортове показват, че с правилна организация и последователна работа България може да постига високи резултати и в баскетбола.

„Искам да се знае, че след футбола в световен мащаб най-великият спорт е баскетболът и ние трябва да се отнасяме с необходимото уважение. Ще се боря да получим адекватно съдействие от държавата, да присъстваме адекватно в българския спорт. Спортът е феномен, само в спорта и музиката можеш да събереш на един стадион 70 000 различни хора. Това е социален феномен“, заяви той.

„Трябва всячески да копираме волейбола, колкото и грозно да звучи. Щом волейболът може да има резултат и нашите деца през волейбола да стигнат до световни върхове, значи няма причина да не го направим и през баскетбола. Значи нещо при нас куца. Не трябва да ревнуваме от волейбола, а да вярваме, че щом може да има спорт като волейбол, защо при нас не се случва също? Трябва да направим анализа и да признаем превъзходството на волейбола и да търсим своето място под слънцето“, добави бившият треньор и президент на баскетболния Левски.

Сред дългосрочните цели на Папазов е България да получи домакинството на европейско първенство по баскетбол за жени през 2029 година и за мъже през 2033 година. Тези амбиции са част от плановете му за развитието на спорта. За да бъдат реализирани, федерацията ще трябва да работи както за подобряване на условията за подготовка и развитие на младите баскетболисти, така и за укрепване на позициите на България на международната сцена.

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