Нова ера в българския баскетбол: Тити Папазов спечели битката за президентския пост

Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол. Президентът на баскетболния Левски спечели решителния балотаж срещу Орлин Атанасов и наследява Георги Глушков начело на родния баскетбол. Папазов получи 93 гласа срещу 67 за своя опонент при окончателното преброяване и така изборното Общо събрание в София сложи край на дългогодишното управление на Глушков.

Папазов увеличи сериозно подкрепата си на балотажа

До втори тур се стигна, след като нито един от тримата кандидати не успя да събере необходимото мнозинство при първото гласуване. Папазов отново беше начело с 67 гласа, а един от създателите на Българската баскетболна лига Орлин Атанасов получи 52. От надпреварата отпадна директорът на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков, който събра 46 гласа.

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На балотажа подкрепата за Папазов нарасна значително. От подадените 161 бюлетини 160 бяха валидни, като 93 делегати подкрепиха Папазов, а 67 гласуваха за Атанасов. Така победителят добави още 26 гласа спрямо първия тур.

Папазов наследява Георги Глушков

С избора започва нов период в управлението на българския баскетбол. Папазов наследява Георги Глушков, който беше начело на федерацията от 2011 година. Новият президент е сред най-разпознаваемите фигури в родния баскетбол през последните десетилетия. Освен като ръководител на Левски, той има дългогодишен опит и като треньор, включително начело на националния отбор на България.

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