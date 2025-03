Почина НБА легенда

Съсобственикът на Милуоки Бъкс и легенда на тима - Джуниър Бриджман, си отиде от този свят на 71-годишна възраст! Скръбната вест съобщи неговото семейство. Той се е почувствал зле по време на благотворително събитие на 11-ти март и медицинският екип не е успял да го спаси. В кариерата си в НБА е играл само за Милуоки и Лос Анджелис Клипърс. След състезателните си години развива бизнеси, които му донасят солидни доходи.

За любимия си клуб играе между 1975 и 1984 година, след което преминава в редиците на Лос Анджелис Клипърс. През 1986 година крилото се завръща в Милуоки за финалния си сезон в НБА. Със своите 711 мача Бриджман е трети в историята на Милуоки по брой изиграни мачове. Повече от него имат само Янис Адетокунбо и Крис Мидълтън. Още през 1988 година Милуоки извади от употреба номер 2, с който играеше Бриджман.

Shaq reflects on the passing of his friend, @Bucks legend and owner Junior Bridgeman ❤️ pic.twitter.com/YiDzQhqR4R

След края на кариерата си баскетболистът вложи спечелените от него 3 милиона долара в различни бизнеси. В крайна сметка неговото състояние се оценява на над 1,4 милиарда долара. През 2024 година Бриджман придобива 10 процента от акциите на Милуоки Бъкс.

We are shocked and saddened by the tragic passing of Bucks legend and owner Junior Bridgeman. We send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/XakoTcDeF5