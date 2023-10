Саша Везенков: Искам да печеля всеки ден и да се доказвам (ВИДЕО)

"С всеки мач се чувствам все по-комфортно. Вече един месец съм с момчетата. С времето ще станем по-добри. Не постигнахме резултата, който искаме онзи ден, но сме съсредоточени. Знаем, че сезонът е дълъг, така че трябва да имаме краткосрочна памет и да продължим напред", започна Везенков.

“Различно е. Темпото е по-високо. Всичко е бързо, но започвам да свиквам. В живота ми и в тренировките е така - колкото повече повторения, толкова по-комфортно се чувстваш. Игрището е по-голямо. Атлетичността е много по-голяма. Играчите са много бързи. Искаме да сме агресивни, но талантът, темпото е екстремно високо, така че трябва да работим върху това, дори ако е трудно. Трябва да сме продуктивни”, продължи той.

“Работя върху малки неща в офанзивен и дефанзивен план. Искам да печеля всеки ден и да се доказвам. Треньорът иска да играем бързо, агресивно и да играем заедно. По правилния начин. Трябва да правим лесните неща, които повечето пъти са най-трудните. Нямахме много време да играем заедно (б.р. Сабонис). Само два мача. С времето ще станат нещата. Всички играчи в отбора могат да подават”, коментира българският баскетболист.

