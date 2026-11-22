Наставникът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов сподели наблюденията си след равенството 1:1 при гостуването на Ботев Враца в 15-ия кръг на Първа лига. Специалистът заяви, че е останал доволен от представянето на тима, но въпреки това е можело да бъдат по-настъпателни и да завоюват победата. Младенов коментира, че "червените" са контролирали играта до 40-ата минута, но са допуснали изравнителния гол малко преди почивката.

Младенов с мистериозен коментар за отсъствието на петима основни футболисти

„От резултата не съм доволен, но от играта до голяма степен съм, ако изключим последните пет минути на първото полувреме, в които допуснахме гола. Смятам, че до 40-ата минута контролирахме мача във всеки аспект – и темпото, и притежанието на топката. За съжаление не успяхме да отбележим втори гол. Вкарахме, но го отмениха. Може би трябва да бъдем една идея по-креативни и по-настъпателни във фаза атака.“, започна Младенов.

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„Както ви споменах, доволен съм от видяното. Може би ще се повторя – трябва ни повече креативност, трябва да сме малко по-настъпателни и по-агресивни в атака.“, заяви той относно смените, по време на почвиката и второто полувреме.

На въпроса ча отсъствието на някои от основните футболисти на тима, сред които Георги Русев, Мамаду Диало, Лаша Двали, Андре Хофман и Борислав Цонев, Младенов отговори уклончиво: „В момента предпочитам да се дистанцирам от тази тема. Скоро ще разберете какво действително се случва.“

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