7 е добро число! Червен картон, комичен автогол и снаряд помогнаха на Левски за разгром в Първа лига (ВИДЕО)

Левски разгроми Септември София със 7:0 в двубой от 17-ия кръг на Първа лига! На стадион "Георги Аспарухов" автогол на Валентин Озорнвафор в 36-ата минута даде нужното спокойствие на столичния гранд. Червен картон на Кубрат Йонашчъ в края на първата част на практика лиши "червено-сините" от шансове за каквото и да било. След почивката "сините" се забавляваха. Мазир Сула (2), Евертон Бала, Рилдо, Марин Петков и Макун се разписаха, за да оформят разгрома.

Левски вкара 7 на Септември

Домакините влязоха добре в мача. Сангаре се размина с подаване, а малко по-късно негов изстрел рикошира и излезе в корнер. Постепенно Септември поизравни играта. Дори в 14-ата минута Стоичков уцели греда с красив шут от дистанция. Последва корнер, при който топката мина на сантиметри от вратата на Левски.

Червен картон помогна на "сините"

В средата на полувремето септемврийци оцеляха при карамбол в своето наказателно поле. В 36-ата минута късметът се усмихна на "сините". Валентин Озорнвафор си отбеляза комичен автогол след центриране от фал. В ответната атака Светльо Вуцов блесна с решителна намеса. Малко преди почивката Йонашчъ получи втори жълт картон, което се оказа ключов момент в мача.

"Синя" фиеста, дори Рилдо вкара!

През втората част Янко Георгиев бе подложен на обсада от момчетата на Веласкес. Сангаре изтърва няколко шанса, преди в 52-рата минута Сула да се разпише с бомбастичен шут. 120 секунди по-късно Сангаре асистира на Бала за 3:0. До последния съдийски сигнал имаше шоу на "Герена". Сула вкара за 4:0, материализирайки комбинация със Сангаре.

В 71-вата минута Вуцов направи ново фантастично спасяване. Не след дълго Рилдо откри голова си сметка за столичния гранд, разписвайки се за 5:0. Марин Петков се присъедини към шоуто в 86-ата минута, а в заключителните мигове Макун се включи в атака, за да оформи крайното 7:0.

