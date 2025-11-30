Фенове на Черно море подкрепиха протестите срещу "беззаконието, корупцията и мафиотизираната власт" (СНИМКА)

Фенове на Черно море издигнаха плакат в подкрепа на протестите срещу правителството по време на двубоя на "моряците" срещу Ботев Пловдив от 17-ия кръг на Първа лига. В гостуващия сектор на "Колежа" се появи транспарант с надпис: "Властта е на народа, не над народа! Време е за обединение!". Впоследствие от Националния фен клуб Черно море излязоха с обяснение на своята страница във Фейсбук.

"Властта е на народа, не над народа!!!"

"От НФК Черно Море излизаме с призив – не като футболни фенове, а като граждани на това общество! Властта е на народа, не над народа!!! Заставаме зад протестите срещу беззаконието, корупцията и мафиотизираната власт и казваме ясно и силно: СТИГА! ИСКАМЕ ЯСНО ДА ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ НЕ ПОДКРЕПЯМЕ НИКОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ЗА НАС ПРОТЕСТЪТ Е НА ХОРАТА – НЕ РЕКЛАМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВЛАСТИМАЩИ!", написаха от Черно море.

От НФК Черно Море излизаме с призив – не като футболни фенове, а като граждани на това общество! Властта е на народа,... Posted by Национален фен клуб Черно море Варна on Saturday, November 29, 2025

"Настъпва момент, в който всички трябва да се изправим срещу онези, които се самозабравиха, и да защитим бъдещето – нашето, на децата ни и на следващите поколения. Време е за обединение! ЗА БЪЛГАРИЯ – СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!", завършиха от НФК Черно море.

Както е известно, от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) обявиха втори протест срещу бюджет 2026 г. в понеделник, 1 декември, от 18:00 ч. в центъра на София. Примерът последваха редица градове. Има индикации, че сегашното недоволство може да надмине като посещаемост митинга в сряда, който стресна сериозно властта и който доведе до привидно оттегляне на проектобюджета.

ОЩЕ: Уникална олимпийска шампионка на България подкрепи протестите: За всяко прасе идва Коледа!