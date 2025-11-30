Спорт:

Фенове на Черно море подкрепиха протестите срещу "беззаконието, корупцията и мафиотизираната власт" (СНИМКА)

30 ноември 2025, 13:55 часа 355 прочитания 0 коментара
Фенове на Черно море подкрепиха протестите срещу "беззаконието, корупцията и мафиотизираната власт" (СНИМКА)

Фенове на Черно море издигнаха плакат в подкрепа на протестите срещу правителството по време на двубоя на "моряците" срещу Ботев Пловдив от 17-ия кръг на Първа лига. В гостуващия сектор на "Колежа" се появи транспарант с надпис: "Властта е на народа, не над народа! Време е за обединение!". Впоследствие от Националния фен клуб Черно море излязоха с обяснение на своята страница във Фейсбук.

"Властта е на народа, не над народа!!!"

"От НФК Черно Море излизаме с призив – не като футболни фенове, а като граждани на това общество! Властта е на народа, не над народа!!! Заставаме зад протестите срещу беззаконието, корупцията и мафиотизираната власт и казваме ясно и силно: СТИГА! ИСКАМЕ ЯСНО ДА ПОДЧЕРТАЕМ, ЧЕ НЕ ПОДКРЕПЯМЕ НИКОЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ЗА НАС ПРОТЕСТЪТ Е НА ХОРАТА – НЕ РЕКЛАМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ВЛАСТИМАЩИ!", написаха от Черно море.

От НФК Черно Море излизаме с призив – не като футболни фенове, а като граждани на това общество! Властта е на народа,...

Posted by Национален фен клуб Черно море Варна on Saturday, November 29, 2025

"Настъпва момент, в който всички трябва да се изправим срещу онези, които се самозабравиха, и да защитим бъдещето – нашето, на децата ни и на следващите поколения. Време е за обединение! ЗА БЪЛГАРИЯ – СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!", завършиха от НФК Черно море.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Както е известно, от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) обявиха втори протест срещу бюджет 2026 г. в понеделник, 1 декември, от 18:00 ч. в центъра на София. Примерът последваха редица градове. Има индикации, че сегашното недоволство може да надмине като посещаемост митинга в сряда, който стресна сериозно властта и който доведе до привидно оттегляне на проектобюджета.

ОЩЕ: Уникална олимпийска шампионка на България подкрепи протестите: За всяко прасе идва Коледа!

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
протест ПФК Черно море
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес