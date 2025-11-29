Спорт:

Ето'о, усмихнат до уши, изненада с избора си за свой най-красив гол, Янев остана здраво стъпил на земята

Джеймс Ето’о бе избран за Играч на мача в двубоя на своя ЦСКА срещу Спартак Варна от 17-ия кръг на Първа лига. Халфът реализира шедьовър, добави асистенция и бе в основата на почти всяко попадение. В интервюто след срещата той показа настроение и изненада с избора си за своя най-красив гол. Старши треньорът на "червените" Христо Янев остана здраво стъпил на земята и отбеляза, че има още много работа за вършене.

Ето'о: Това е най-красивият ми гол

„Това е моята цел – да вкарвам повече попадения, като това е по-красивият ми гол от началото на сезона“, започна камерунецът след победата на ЦСКА над Спартак Варна. „Да, мисля, че този гол е по-красив от този срещу Славия. Топката достигна до мен и стрелях с едно докосване, това е по-труден гол“, сравни попадението си срещу Спартак Вн с това от центъра на терена срещу Славия по-рано през сезона.

„Да, това е точно така“, завърши Ето’о с усмивка относно това, че преди мача вратарят на Спартак Варна – Максим Ковальов, е откроил хубавите му удари.

"Поздравявам целия отбор, защото за да продължим да правим това, което радва всички хора, които мислят за отбора, трябва да запазим всички хора в този процес. Те са важни за нас, за мен и без да хвърчим много в облаците, здраво стъпили на земята. 7 поредни победи? Това означава, че трябва да работим три пъти по-здраво. Ако искаме да запазим тази енергия в двубоя, ако искаме да запазим възхода на тази група от футболисти, ако искаме да вървим нагоре в класирането, трябва да не спираме пред нищо. Не е забравено началото. Всички виждаме позицията, на която се намираме, виждаме точките, с които изоставаме. Имаме много работа да свършим, за да достигнем отборите пред нас", заяви Христо Янев.

Джем Юмеров
