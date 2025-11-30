Лудогорец няма грешка с Хьогмо, Дуа се разписа

Лудогорец постигна категоричен успех над Ботев Враца с 2:0 в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. Попаденията на "Хювефарма Арена" бяха дело на Ивайло Чочев и Квадво Дуа. Така разградчани събраха актив от 30 точки и се завърнаха в топ 3 на класирането. След срещата старши треньорът на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо похвали своите възпитаници. Той отбеляза солидния брой създадени положения, но не скри, че ще е доволен на още ситуации.

Лудогорец победи Ботев Враца

Шампионът на България имаше преимущество още от първите минути. Първото попадение падна в 27-ата минута, когато Петър Станич центрира от фаул, Димитър Евтимов допусна грешка, като остана под топката. Диниш Алмейда отклони кълбото в гредата, което се върна към Педро Нареси, който подаде успоредно на голлинията към Чочев, а той от непосредствена близост се разписа.

След подновяването на играта Лудогорец създаде още няколко положения, но не успяваше да стигне до нов гол. В 71-вата минута след бърза атака Петър Станич пусна към Квадво Дуа в наказателното поле, а той с премерен удар прати топката в мрежата за 2:0. В заключителните минути Ботев Враца опита да се върне в срещата, но без успех.

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: "Чашата преля, безобразие! Гидженов, как не те е срам?! Не искам да си представя срещу Лудогорец какво ще бъде..."

„Играчите се справиха добре. Свършиха работата си като професионалисти. Имахме някои технически проблеми през първата част, но ги коригирахме след почивката. Не дадохме много шансове на противника, докато ние създадохме доста. Ще съм доволен, ако създаваме и повече. Ние тепърва ще работим във взаимодействията в атака. Много съм доволен от втория гол. Доволен съм от отношението и концентрацията на играчите“, започна Хьогмо в интервюто си след мача.

„Важно е да се изграждат връзките между играчите. Щом си футболист на Лудогорец, трябва да си готов да играеш два мача на седмица. Можем да се променяме схемата си мач за мач. Искахме Чочев да бъде на върха на атаката, защото знаехме, че ще има много топки в наказателното поле, а той е много добре там. Трябва да използвате всеки един час за подготовка за следващия мач“, завърши норвежецът.

ОЩЕ: "Синият" голмайстор на А група, който скандализира с най-гръмката критика към Лудогорец