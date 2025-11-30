Войната в Украйна:

Зафиров обсъди възможности за сътрудничество с премиера на Малта Робърт Абела

30 ноември 2025, 18:34 часа 918 прочитания 0 коментара
Зафиров обсъди възможности за сътрудничество с премиера на Малта Робърт Абела

Вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров проведе среща с премиера на Малта Робърт Абела и заместник министър-председателя на страната Иън Борг. Разговорът беше фокусиран върху развитието на двустранното сътрудничество в областите туризъм, енергетика и политика на икономическо и социално сближаване.

По време на срещата беше поставен акцент върху българската общност в Малта, която наброява около 10 000 души. Вицепремиерът Зафиров изрази благодарност за възможностите за развитие, които малтийската държава предоставя на българските граждани.

Обсъдени бяха и стъпки за задълбочаване на дипломатическите отношения между двете страни, включително инициативи за откриване на българско посолство в Малта и малтийско дипломатическо представителство в София. Договорено беше също да се създаде връзка между министрите социалисти в българското и малтийското правителство за засилване на сътрудничеството и работа в обща посока.

По-рано през деня Атанас Зафиров проведе работни срещи с делегации от Австрия, Молдова, Индия, Непал и Казахстан.

Вчера той разговаря и с премиера на Испания Педро Санчес, както и с министър-председателя на Косово Албин Курти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В срещите участва и международният секретар на БСП Цветелина Пенкова.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
БСП Атанас Зафиров БСП обединена левица
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес