И вторият тим на ЦСКА громи! Познати имена бележат за "армейците"

Вторият тим на ЦСКА разгроми Спартак Плевен с 4:0 у дома в двубой от 18-ия кръг на Втора лига. Точни за "армейците" бяха Радослав Живков, Иван Тасев, Йоан Борносузов и Мартин Сораков. Възпитаниците на Валентин Илиев бяха по-добрият отбор през целия мач. "Червените" събраха 28 точки в своя актив, които им отреждат пета позиция във временното класиране. Спартак от своя страна е на предпоследната 16-а позиция с 13 точки.

От първите минути футболистите на ЦСКА доминираха. В средата на първото полувреме Алесандро Николов центрира от корнер към Живков, който засече за 1:0. До почивката Марк-Емилио Папазов, Иван Тасев и Йоан Борносузов пропуснаха нови изгодни положения да покачат преднината на ЦСКА.

Логичното се случи в 65-ата минута, когато Тасев се оказа най-съобразителен след избита топка от вратаря Тухай и реализира за 2:0. Малко по-късно Йоан Борносузов вкара ново попадение, с което окончателно реши изхода на двубоя. Малко преди края Мартин Сораков оформи крайния резултат чрез точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Радослав Живков.

Резултати от Втора лига

от събота:

Беласица Петрич – Миньор Перник - 0:0

Черноморец Бургас – Фратрия Варна - 0:2

Вихрен Сандански – Локомотив Горна Оряховица - 6:0

от петък:

Хебър Пазарджик – Севлиево – 0:2

