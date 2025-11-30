Славия влезе в отлична серия! "Белите" надделяха срещу Добруджа в мач с куп положения, греди и голове

Славия постигна пети пореден успех във всички турнири! "Белите" надделяха с 3:1 над Добруджа в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. В атрактивния сблъсък на стадион "Александър Шаламанов", изпълнен с куп положения, точни за столичани бяха Лазар Марин и Янис Гермуш от дузпа, а автогол си вкара Джонатан Уртадо. Почетното попадение за гостите бе дело на Томаш Силва. Така отборът на Ратко Достанич събра 24 точки на седмото място. Добруджа е на дъното с 11 пункта.

Славия победи Добруджа

Срещата стартира изключително динамично и с много атаки в двете посоки. Антон Иванов не уцели целта от изгодна позиция. Домакините отвърнаха с пропуск на Емил Стоев, който не успя да вкара сам срещу Галин Григоров. Малко по-късно стражът на Добруджа спря и излезлия очи в очи с него Иван Минчев. В 18-ата минута Мартин Георгиев уцели греда, засичайки с глава центриране от корнер.

ОЩЕ: ЦСКА се забавлява на "Коритото"! Шедьовър и голово шоу пратиха "армейците" в топ 4 на Първа лига

Пропуски за "белите" в началото

Последва по-силен период за добричлии. Нтумба трябваше няколко пъти да показва рефлекс, като при второто си спасяване впечатли с атлетически умения. В 20-ата минута Мартин Георгиев ритна топката в ръката си, но главният съдия Радослав Гидженов не уважи претенциите за дузпа. В 34-тата минута Марин засече остро центриране на Иван Минчев от фал на първа греда и откри резултата. Отговорът не закъсня.

Валят голове

Силва възстанови паритета, завършвайки хубава атака - 1:1. Гермуш и Стоев направиха нови пропуски, преди ВАР да извика Гидженов да преразгледа ситуация за игра с ръка на Керчев. Реферът видя такава и посочи бялата точка. Янис Гермуш материализира дузпата за 2:1. В началото на втората част Балов отправи опасен шут в аут. Малко по-късно Гермуш стреля, топката рикошира в Уртадо и се оплете в мрежата за 3:1.

Славия оцеля!

В 63-тата минута Добруджа не успя да се възползва от страхотен шанс и карамбол в наказателното поле на "белите". После нови претенции за дузпа на Добруджа не бяха уважени. В тези минути добричлии уцелиха и греда. Освен това Нтумба направи две спасявания при изстрели на Силва. Мартин Георгиев пък пропусна от 2 метра, засичайки центриране от корнер пред вратата на Григоров.

ОЩЕ: "Синият" голмайстор на А група, който скандализира с най-гръмката критика към Лудогорец