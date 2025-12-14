Абсурдните харчове са в миналото: ЦСКА с хитър трансферен ход, който му спести 700 000 евро

В последните години българският футболен гранд ЦСКА не може да се похвали с особено добра трансферна политика, като "червените" привлякоха куп скъпоплатени футболисти, които след това не оправдаха платените суми за тях. Стигна се до там "червените" да направят масова чистка на играчи, дори и на загуба, за да могат да започнат да градят от нулата. И изглежда, че вече се правят първи крачки към това да се пазарува умно.

ЦСКА привлече Алехандро Пиедраита като свободен агент и си спести трансферна сума

В последните няколко прозореца ЦСКА бе критикуван, че е неподготвен и пазарува "на пожар", като тимът на няколко пъти закъсняваше със селекцията. Сега обаче ЦСКА започна с трансферите за зимата още минути след изиграването на последния двубой за първия полусезон. Малко след като отстраниха Локо София за Купата на България, от "Армията" обявиха първия си входящ трансфер - Алехандро Пиедраита от Колумбия.

Медиите в родината му съобщават, че Пиедраита пристига в ЦСКА като свободен агент, след като договорът му с аржентинския Химнастия е изтекъл през декември. Това означава, че "армейците" не са платили трансферна сума за него и си спестяват много голям разход, тъй като крилото е оценявано на 700 000 евро.

