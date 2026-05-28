Александър Димитров го извика в националния, а той остана без клубен отбор

Преди броени дни националният селекционер Александър Димитров обяви състава на България за предстоящите приятелски срещи с Черна гора и Молдова. В него попадна и бившият футболист на Левски и Локомотив София Патрик-Габриел Галчев, който тогава все още беше част от босненския Железничар Сараево. Но малко след като беше повикан да играе за националния отбор, клубният тим на Галчев обяви раздялата с него.

Патрик-Габриел Галчев остана без отбор

Александър Димитров обяви кои ще са състезателите, които ще представляват България в приятелските срещи с Черна гора и Молдова, които ще се проведат съответно на първи и пети юни. Част от списъка е Патрик-Габриел Галчев, който до броени часове беше част от клуба от Босна и Херцеговина Железничар Сараево. Той се присъедини към отбора през зимата със свободен трансфер от Левски. Галчев подписа договор с Железничар до лятото на 2027 г., но от клуба обявиха, че се разделят.

Още: Двама дебютанти ще трябва да заменят контузените Десподов, Груев и Кръстев в националния отбор на България

“Благодарим на Ерик и Галчев за професионалните им отношения“

Освен Галчев, клуба напуска и Жоао Ерик. Ето какво написаха от Железничар: “ ФК Железничар, Жоао Ерик и Патрик-Габриел Галчев се споразумяха за прекратяване на договорите си. Жоао Ерик пристигна в Железничар през лятото на 2025 г. и изигра общо 33 мача за „сините“, отбелязвайки два гола и добавяйки една асистенция. Патрик-Габриел Галчев дойде в Гърбавица през февруари тази година. Той записа 14 участия с екипа ни. Благодарим на Ерик и Галчев за професионалните им отношения и приноса им на терена и им желаем късмет в бъдещите им кариери“.

Още: Когато Стоичков задраска България: Хвърлената фланелка, която едва не го лиши от Златната топка