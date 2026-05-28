Нидерландци влизат в битка с грандове от Италия и Испания за звезда на Лудогорец

28 май 2026, 12:35 часа

Нидерландският АЗ Алкмаар проявява сериозен интерес към един от водещите футболисти на Лудогорец. Става въпрос за 24-годишния офанзивен полузащитник на разградчани – Петър Станич. Това съобщиха медиите в Ниската земя. Според информациите ръководството на АЗ е останало впечатлено от представянето на сърбина с екипа на „орлите“ и го е поставило в списъка с потенциални нови попълнения на тима.

Петър Станич изпраща много силен сезон 

Както е известно, Петър Станич изпраща много силен сезон в личен план. Той изигра общо 54 мача с Лудогорец във всички турнири, в които се отчете с 16 попадения, а също така направи и 13 асистенции. Именно сърбинът стана голмайстор на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Станич завърши кампанията със 7 попадения. Въпреки отличното си представяне халфът не успя да помогне на „орлите“ да спечелят трофей през този сезон.

Лудогорец ще иска сериозна сума, за да се раздели с халфа 

Привличането на Станич от страна на АЗ Алкмаар обаче няма да бъде никак лесно причината е, че към него има интерес и от страна на грандове от Италия и Испания. Сред отборите, които следят отблизо ситуацията със сърбина са Милан, както и Бетис и Севиля. Аталанта също наблюдава полузащитника, но на този етап изглежда, че трудно ще се пребори за подписа му. От Лудогорец пък ще искат сериозна сума, за да се разделят с 24-годишния футболист.

Бойко Димитров
