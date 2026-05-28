Нидерландци влизат в битка с грандове от Италия и Испания за звезда на Лудогорец

Нидерландският АЗ Алкмаар проявява сериозен интерес към един от водещите футболисти на Лудогорец. Става въпрос за 24-годишния офанзивен полузащитник на разградчани – Петър Станич. Това съобщиха медиите в Ниската земя. Според информациите ръководството на АЗ е останало впечатлено от представянето на сърбина с екипа на „орлите“ и го е поставило в списъка с потенциални нови попълнения на тима.

Както е известно, Петър Станич изпраща много силен сезон в личен план. Той изигра общо 54 мача с Лудогорец във всички турнири, в които се отчете с 16 попадения, а също така направи и 13 асистенции. Именно сърбинът стана голмайстор на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Станич завърши кампанията със 7 попадения. Въпреки отличното си представяне халфът не успя да помогне на „орлите“ да спечелят трофей през този сезон.

Привличането на Станич от страна на АЗ Алкмаар обаче няма да бъде никак лесно причината е, че към него има интерес и от страна на грандове от Италия и Испания. Сред отборите, които следят отблизо ситуацията със сърбина са Милан, както и Бетис и Севиля. Аталанта също наблюдава полузащитника, но на този етап изглежда, че трудно ще се пребори за подписа му. От Лудогорец пък ще искат сериозна сума, за да се разделят с 24-годишния футболист.

