Ядрото на Черно море се разпада: най-опитните си тръгват от “Тича“

Напускащите Черно море продължават да се изреждат един след друг. След като стана ясно, че Асен Чандъров няма да продължи кариерата си при “моряците“, сега двамата най-опитни футболисти в състава на Илиан Илиев напускат “Тича“. Става въпрос за Васил Панайотов и Цветомир Панов. Разделите с важни футболисти идват на фона на изпуснатия бараж за място в Европа. Черно море трябваше да завърши пети в Първа лига, като до последния кръг заемаше тази позиция. Но със загубата от Арда Кърджали в последния си мач сдаде мястото за баража.

Черно море: “Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път“

Вече стана ясно, че Асен Чандъров напуска Черно море. А сега Васил Панайотов и Цветомир Панов последват съдбата му. Техните договори с клуба изтичат през лятото и няма да бъдат подновени. Ето какво написаха от Черно море: “Най-опитните футболисти на Черно море Васил Панайотов и Цветомир Панов поемат по нов път. След изтичането на договорите им, двамата ветерани няма да продължат да защитават цветовете на “моряците“, слагайки край на един забележителен период в историята на клуба.

“Панайотов заема осмо място във вечната ранглиста“

36-годишният Васил Панайотов, който носеше капитанската лента през последната година, се присъедини към Черно море през 2018 година. За 8 сезона на стадион "Тича" той се превърна в символ на постоянство и лидерство. С впечатляващите 246 мача в елита и 21 отбелязани гола, Панайотов заема осмо място във вечната ранглиста на клуба по участия в Първа лига. Освен това, той има 20 двубоя и 2 гола в турнира за Купата на България, както и четири участия в европейските клубни турнири – постижения, които ще останат в сърцата на феновете.

“Неговата отдаденост и професионализъм оставиха траен отпечатък“

Цветомир Панов, също част от отбора от сезон 2018/2019 г., се утвърди като един от най-стабилните защитници на Черно море. През годините той изигра 183 мача в първенството, в които реализира 3 попадения. Панов допринесе и с 12 срещи за Купата на България, 4 мача в Лигата на конференциите и участие в решаващи баражи. Неговата отдаденост и професионализъм оставиха траен отпечатък върху отбора. Двамата футболисти бяха ключови фигури за историческото второ място на Черно море през сезон 2023/2024, както и за спечелването на бронзовите медали през следващата кампания.

“Пожелаваме им здраве, късмет и нови успехи“

Техният принос към успехите на "моряците" е неоспорим и ще бъде помнен дълго от "моряшката" публика. ПФК Черно море изказва искрена благодарност към Васил Панайотов и Цветомир Панов за всеотдайността, професионализма и незабравимите мигове, които подариха на клуба. Пожелаваме им здраве, късмет и нови успехи по пътя напред – където и да ги отведе футболът“.

