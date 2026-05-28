Героят за титлата на Левски си тръгва: връща се там, откъдето дойде

Героят, донесъл на Левски първата шампионска титла от 17 години насам, няма да остане на “Герена“. Става въпрос за Марко Дуганджич, който дойде на пожар при “сините“ след контузията на Мустафа Сангаре. Той вкара само 1 гол, но той се оказа най-важният през целия сезон. Сега хърватинът иска да се върне в Азия, където игра последно преди да се присъедини към Левски. Според информации от най-големия континент, нападателят има оферта от Сингапур.

Марко Дуганджич няма да остане в Левски

Марко Дуганджич пристигна в Левски като свободен агент през март. Тогава Мустафа Сангаре получи дългосрочна контузия и на Хулио Веласкес му трябваше заместник. Хърватинът подписа краткосрочен договор, като изигра едва 5 двубоя за “сините“, в които вкара 1 гол. Това попадение се оказа шампионско за Левски, но по всичко личи, че въпреки геройството, нападателят няма да остане на “Герена“.

Още: Добри новини за Левски: още един ненужен напуска “Герена“

Дуганджич иска да се завърне в Азия

Марко Дуганджич игра за южнокорейския ФК Сеул преди да стане свободен агент в началото на годината. Според информации от Азия, той иска да се завърне на континента, тъй като там ще получава по-голяма заплата. Хърватинът вече е получил конкретна оферта от отбор от Сингапур. А иначе към него интерес проявяват още тимове от Южна Корея, Китай, Тайланд и Индонезия.

Още: Новият директор на „Герена“: За голям тим като Левски, 17 години без титла са твърде много