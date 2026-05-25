Анти-Хьогмо: "Спъна" Лудогорец повече пъти, отколкото 3 предишни сезона общо

Все по-упорито вървят слуховете, че Лудогорец и Пер Матиас Хьогмо ще се разделят в скоро време. Говори се, че той дори няма да изведе тима за последния мач за сезона - срещу ЦСКА. Това като че ли не изненадва никого, предвид катастрофалния сезон за "орлите", в който те за първи път от влизането им в елита на България не спечелиха нито един трофей. Освен това, в Разград са известни с честата си смяна на треньори, дори след спечелени от тях трофеи.

Антирекорд по загуби

Никой треньор досега не бе завършвал сезона в Лудогорец без отличие, поне едно, но норвежецът ще го направи. И това далеч не е всичко, с което той ще си тръгне от Разград, а в клуба ще въздъхнат с облекчение, виждайки гърба му. С Хьогмо досегашният хегемон в Първа лига записа антирекорд по брой загуби в първенството. До днес, преди мача с ЦСКА, "зелените" допуснаха 7 поражения в шампионата, като 5 от тях бяха записани с Хьогмо. Със загубите, допуснати при Игор Йовичевич преди това, Лудогорец посреща лятната пауза със 7 загуби през една кампания. Това досега в лигата никога не се е случвало.

3 сезона общо с по-малко поражения от този

Нещо повече: Има периоди, в които дори за 2 поредни сезона общо "орлите" не допускат толкова поражения. Най-любопитен в това отношение е периодът 2017-2020 година, в който за 3 сезона *2017-18, 2018-19, 2019-20) тимът на Кирил Домусчиев допуска 6 загуби - 2 през 2017-18, 3 през 2018-19 и само 1 през сезон 2019-20. Така през настоящия сезон разградчани имат повече загуби в първенството, отколкото тогава за 3 сезона!

Помните ли Бруно Рибейро?

Така че. не е изненада, че бившият наставник на Розенборг ще се сбогува с 14-кратния шампион на България всеки момент. Изненада е как клубът не го освободи по-рано, предвид факта, че през 2015 година Бруно Рибейро си тръгна от Разград след месец и 13 дни начело. Португалецът изкара 7 срещи начело на "зелените", в които направи 1 равенство, постигна 2 победи и допусна 4 загуби в общо 3 турнира. За сведение, Хьогмо падна още 3 пъти начело на българския тим - 2 пъти в Лига Европа и веднъж в Купата на България.

Ето списък с общия брой загуби на Лудогорец за цял сезон в миналите години:

11/12 4

12/13 2

13/14 4

14/15 3

15/16 4

16/17 3

17/18 2

18/19 3

19/20 1

20/21 5

21/22 4

22/23 2

23/24 5

24/25 3

25/26 7 (преди последния мач с ЦСКА)