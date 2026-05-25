Драмите около принц Андрю нямат край: Полицията го разследва за непристойно поведение

Полицията, разследваща Андрю Маунтбатън-Уиндзор за неподходящо поведение спрямо жена в Роял Аскот, съобщи британското издание "Гардиън". Според „Сънди Таймс“, предполагаемият инцидент се е случил по време на годишното петдневно състезание в Бъркшир през 2002 г. Предполага се, че служителите на полицията в долината на Темза (TVP) разглеждат обвинението като част от по-широко разследване на Маунтбатън-Уиндзор по предполагаемото престъпление за неправомерно поведение на публична служба, допълва The Telegraph.

„Не можем да навлизаме в подробности по разследването, но следваме всички разумни линии на разследване", каза говорител на полицията.

В петък от полицията обявиха, че разследването на принца ще разгледа широк спектър от потенциални престъпления, които биха могли да попаднат под знамето на неправомерно поведение на публична длъжност.

Първият арест в кралското семейство

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше задържан на 66-ия си рожден ден по обвинения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Великобритания. Според документи по случая "Епстийн", публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, Андрю може да е споделял с Епстийн информация за свои официални посещения в Хонконг, Виетнам и Сингапур. Така например, имейл кореспонденция от декември 2010 г. разкрива, че Андрю е изпратил на Епстийн поверителен доклад за инвестиционни възможности в Афганистан. Андрю бе първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван. Той беше задържан за около 11 часа, след което бе пуснат от полицията в окръг Темз, която води разследването.