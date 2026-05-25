Спорт:

Драмите около принц Андрю нямат край: Полицията го разследва за непристойно поведение

25 май 2026, 14:57 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Драмите около принц Андрю нямат край: Полицията го разследва за непристойно поведение

Полицията, разследваща Андрю Маунтбатън-Уиндзор за неподходящо поведение спрямо жена в Роял Аскот, съобщи британското издание "Гардиън". Според „Сънди Таймс“, предполагаемият инцидент се е случил по време на годишното петдневно състезание в Бъркшир през 2002 г. Предполага се, че служителите на полицията в долината на Темза (TVP) разглеждат обвинението като част от по-широко разследване на Маунтбатън-Уиндзор по предполагаемото престъпление за неправомерно поведение на публична служба, допълва The Telegraph.

„Не можем да навлизаме в подробности по разследването, но следваме всички разумни линии на разследване", каза говорител на полицията.

В петък от полицията обявиха, че разследването на принца ще разгледа широк спектър от потенциални престъпления, които биха могли да попаднат под знамето на неправомерно поведение на публична длъжност.

Първият арест в кралското семейство

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше задържан на 66-ия си рожден ден по обвинения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Великобритания. Според документи по случая "Епстийн", публикувани от министерството на правосъдието на САЩ, Андрю може да е споделял с Епстийн информация за свои официални посещения в Хонконг, Виетнам и Сингапур. Така например, имейл кореспонденция от декември 2010 г. разкрива, че Андрю е изпратил на Епстийн поверителен доклад за инвестиционни възможности в Афганистан. Андрю бе първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван. Той беше задържан за около 11 часа, след което бе пуснат от полицията в окръг Темз, която води разследването. ОЩЕ: Продължават обиските в дома на бившия принц Андрю. Тръмп: Това е позор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Великобритания разследване Принц Андрю британско кралско семейство
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес