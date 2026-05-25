В много големи германски градове голяма част от младите хора под 16 години вече идват от мигрантски семейства — включително турски, сирийски, чеченски, афганистански, украински и други среди, предава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата Х, позовавайки се на Destatis. Около 42–43% от децата и тийнейджърите в цяла Германия вече имат миграционен произход. В градове като Берлин, Франкфурт, Кьолн и Хамбург този процент надхвърля 50%, докато в някои райони вече е над 70%.
In many major German cities, a large share of young people under 16 now come from migrant families — including Turkish, Syrian, Chechen, Afghan, Ukrainian, and other backgrounds.
Какво е „имиграционна история“?
Данните вземат предвид както мигранти от първо, така и от второ поколение, живеещи в Германия. Около 16,4 милиона души, или 19,8%, са имигранти от първо поколение, които самите са се преместили в страната. Ръстът в категорията се забави през 2025 г., като се увеличи само с 1,7% спрямо 2024 г. след много по-големи увеличения през предходните години.
Други 5,4 милиона души (6,5%) са второ поколение, родени в Германия от двама родители имигранти, преместили се в Германия след 1950 г. През последните две десетилетия се наблюдава особено голямо увеличение в двете категории, допълва в свой материал отпреди месец "Дойче Веле".
От 2005 г. насам броят на хората с миграционен произход се е увеличил от 13 милиона на 21,8 милиона през 2025 г. - увеличение с 8,8 милиона, или 67%, според Destatis.
Кой се е преместил в Германия?
Най-големите групи по произход сред тези, за които се счита, че имат имиграционна история, са: Полша: приблизително 1,5 милиона, от Турция приблизително 1,5 милиона, от Украйна приблизително 1,3 милиона, от Русия: приблизително 1 милион и от Сирия: приблизително 1 милион.
Сред младите имигранти на възраст между 25 и 34 години, 33% имат университетска диплома - подобно на общото население. 36% обаче нямат официална квалификация, което е повече от два пъти над средното за страната. ОЩЕ: Рекорд: 309 000 души станаха германци само за година