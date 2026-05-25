Регионалният министър каза кога пускат водата в Севлиево

"Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, ще бъде възстановено най-късно в средата на утрешния ден. Оптимистичният сценарий е работата да приключи до края на днешния ден", съобщи на брифинг при посещение в района министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, днес арх. Шишков провери напредъка във възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май от него бе откъснат участък с дължина 87 метра.

Министърът обясни, че в рамките на един ден е осигурена и вече е монтирана необходимата тръба за възстановяване на довеждащия водопровод. Работата се изпълнява по график и е денонощна.

Природата е причината

В отговор на въпрос Иван Шишков посочи, че основната причина за аварията е природата. Прави се анализ и ако има други причини, ще бъдат констатирани и ще се търси отговорност.

Работи се в координация между отделните ведомства. Екипите правят обход по места, за да се знае с какво и как може да помогне, каза още той. И допълни, че на мястото, в което е станало най-голямото наводнение, канализацията е върнала, защото е в най-ниската точка.

Състоянието на инфраструктурата в България

„Състоянието на инфраструктурата в България е симбиоза на отношение между държавата и общините. В годините назад не са били особено активни и това е резултатът“, каза регионалният министър. И изрази увереност, че предстои проблемите да се решават глобално, а не да се отстраняват причините от тях.

Арх. Шишков съобщи, че при днешното си посещение е коментирал и други проблеми за района с областния управител на Габрово Кристина Сидорова и кмета на Севлиево д-р Иван Иванов. И се ангажира да направи така, че реконструкцията на довеждащия водопровод, на която е дал старт преди около три години, да не остане наполовина, както е сега, а да бъде завършена.

„При обилните валежи през последните дни природата ни показа много проблеми, които са били игнорирани в годините назад и ни дава добър урок, че трябва да строим при спазване на нормата. Това ще бъде наложено като политика", категоричен бе регионалният министър.