Кабинетът "Радев":

Регионалният министър каза кога пускат водата в Севлиево

25 май 2026, 15:14 часа 652 прочитания 0 коментара
Снимка: МРРБ
Регионалният министър каза кога пускат водата в Севлиево

"Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, ще бъде възстановено най-късно в средата на утрешния ден. Оптимистичният сценарий е работата да приключи до края на днешния ден", съобщи на брифинг при посещение в района министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, днес арх. Шишков провери напредъка във възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май от него бе откъснат участък с дължина 87 метра.

Министърът обясни, че в рамките на един ден е осигурена и вече е монтирана необходимата тръба за възстановяване на довеждащия водопровод. Работата се изпълнява по график и е денонощна.

Снимка: МРРБ

Природата е причината

В отговор на въпрос Иван Шишков посочи, че основната причина за аварията е природата. Прави се анализ и ако има други причини, ще бъдат констатирани и ще се търси отговорност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Работи се в координация между отделните ведомства. Екипите правят обход по места, за да се знае с какво и как може да помогне, каза още той. И допълни, че на мястото, в което е станало най-голямото наводнение, канализацията е върнала, защото е в най-ниската точка.

Състоянието на инфраструктурата в България

„Състоянието на инфраструктурата в България е симбиоза на отношение между държавата и общините. В годините назад не са били особено активни и това е резултатът“, каза регионалният министър. И изрази увереност, че предстои проблемите да се решават глобално, а не да се отстраняват причините от тях.

Арх. Шишков съобщи, че при днешното си посещение е коментирал и други проблеми за района с областния управител на Габрово Кристина Сидорова и кмета на Севлиево д-р Иван Иванов. И се ангажира да направи така, че реконструкцията на довеждащия водопровод, на която е дал старт преди около три години, да не остане наполовина, както е сега, а да бъде завършена.

„При обилните валежи през последните дни природата ни показа много проблеми, които са били игнорирани в годините назад и ни дава добър урок, че трябва да строим при спазване на нормата. Това ще бъде наложено като политика“, категоричен бе регионалният министър. ОЩЕ: Наводнени, но без вода: Хиляди хора в Севлиево чакат подмяна на водопровод

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МРРБ Наводнение Севлиево безводие Иван Шишков
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес