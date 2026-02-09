Истина или мит: По-полезни ли са сладките картофи от обикновените

Когато сравнявате бели картофи със сладки картофи, лесно е да забележите разлики като вкус и цвят. В резултат на това изборът за конкретно ястие е лесен. Но ако храненето е приоритет и искате да изберете най-здравословния вариант, най-добрият избор може да е по-малко очевиден. Не помага и фактът, че тези нишестени зеленчуци често получават лоша репутация, което прави разграничението особено объркващо.

И така, кое е по-здравословно: сладки или бели картофи? Ето какви са хранителните разлики и как да избирате между двете.

Хранителна информация за сладките картофи

Здравословни ли са сладките картофи? Да, казват всички експерти.

„Сладките картофи са един от най-богатите източници на бета-каротин, който тялото преобразува във витамин А“, казва Лори Райт, регистриран диетолог, доцент и директор на хранителни програми в Университета на Южна Флорида. Витамин А е основно хранително вещество, което поддържа здравето на очите, имунната функция, целостта на кожата и растежа на клетките. Зеленчукът осигурява и витамин С, който действа като антиоксидант, и фибри, които подпомагат храносмилането, повишават чувството за ситост и регулират кръвната захар. Други забележителни хранителни вещества в сладките картофи включват манган, мед и фитонутриенти.

Хранителна информация за белите картофи

Противно на общоприетото схващане, белите картофи далеч не са „празни въглехидрати“, казва Райт. Те са богат източник на калий, минерал, който помага за регулиране на кръвното налягане, балансиране на течностите и поддържа мускулната и нервната функция. Освен това, белите картофи са пълни с витамини от група В, които подпомагат енергийния метаболизъм и образуването на червени кръвни клетки.

Свързани ли са двата вида картофи?

Противно на общоприетото схващане, тези сортове не са близки роднини. Сладките картофи са част от семейство Ипомеи, докато белите картофи са част от семейство Пасъл. И двете ботанически семейства попадат в разред Solanales, така че грудките са далечни роднини.

Кое е по-здравословно?

„Най-здравословният“ избор зависи от желаните ползи. Например, ако искате въглехидрат, за да завършите храненето си, можете да използвате и двата вида. Ако обаче търсите подкрепа на имунната система, антиоксидантни свойства или чувство за ситост, помислете за сладки картофи. По подобен начин, ако се стремите към по-постепенна реакция на кръвната захар, сладките картофи ще отговарят на изискванията. В сравнение с белите картофи, те често имат по-нисък гликемичен индекс, което ги прави добър вариант за тези, които се борят с диабет. Като алтернатива, ако искате да увеличите приема на калий за кръвно налягане и електролитен баланс, белите картофи са силен избор. Нишестетата и фолатът в белите картофи могат да бъдат от полза съответно за спортисти или бременни.

Като заключение и сладките, и белите картофи са хранителни. Най-добрият начин да се възползвате от уникалните им хранителни профили е да включите и двете в разнообразна диета.

