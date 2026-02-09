Годината на страха: Българите избягват да купуват жилище и кола или да правят ремонт

Българските домакинства са започнали масово да се въздържат от покупка на жилище, автомобил или дори да правят разходи за ремонт, сочи общата нагласа сред населението за следващите 12 месеца.

Данните са на Националния статистически институт от наблюдението на потребителите за януари 2026 г.

През първия месец на годината общият показател за доверие на потребителите намалява с 0.8 пункта спрямо октомври 2025 г., като се движи от -25.1% до -25.9%.

Причината за този спад се крие изцяло в разклатеното доверие на българите, живеещи в градовете, докато тези в селските райони показват относителна стабилност.

Песимизъм, най-вече в градовете

Според НСИ оценката на българите за икономическата ситуация през последните 12 месеца остава почти без промяна. В същото време прогнозите за следващите 12 месеца са леко по-благоприятни, като балансовият показател се повишава с 2.2 пункта.

През последната година финансовото състояние на домакинствата се различава в зависимост от местоживеенето. В селските райони песимизмът намалява, докато домакинствата в градовете остават осезаемо по-негативно настроени спрямо предходното тримесечие. И двете групи обаче остават по-резервирани в прогнозите си за следващата година.

Потребителите отбелязват, че цените на стоките и услугите се повишават, макар и с по-слабо темпо, а инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца също са умерени, пише Нова тв.

Източник: БГНЕС

Регистрират се по-умерени оценки по отношение на прогнозите за безработицата, като балансовият показател бележи спад с 1.2 пункта.

Страх от по-големи разходи

Националната статистика отчита и влошаване на нагласите на потребителите относно покупките на предмети за дълготрайна употреба.

Потребителите са по-резервирани и към това да правят разходи за "подобрения в дома" и "покупка на кола" през следващата година.

Експертите на НСИ припомнят по отношение на анализа на данните, че въпросите относно разходите се задават на тримесечна база, въпреки че реалните покупки и инвестиции се извършват през по-дълъг период. Поради това балансите на мненията често остават в отрицателната зона, но важно за икономическия анализ е посоката на движение на тези баланси – индикатор за положителна или отрицателна промяна в поведението на потребителите.