Пореден тим от Ла Лига се нареди на опашката за ас на Лудогорец, испанците пратиха запитване за цената на звездата

Пореден отбор от испанската Ла Лига се нареди на опашката за един от водещите футболисти на Лудогорец. Става въпрос за национала на Сърбия Петър Станич. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Името на въпросния тим не се споменава, но е ясно, че ръководството на испанците вече се е свързало с колегите си от Разград, за да изпратят официално запитване за цената на офанзивния полузащитник.

Бетис, Севиля и Милан също следят Петър Станич

Както е известно, Петър Станич привлече погледите на редица отбори от чужбина със страхотното си представяне в Лига Европа. Сърбинът реализира 7 попадения в турнира и продължава да бъде сред водещите голмайстори, въпреки че Лудогорец отдавна отпадна от надпреварата. Сред тимовете, които проявяват интерес към Станич са испанските Бетис и Севиля, както и италианския гранд Милан.

Халфът се представя блестящо в Разград

Петър Станич пристигна в Лудогорец през лятото на 2025 година от сръбския Бачка Топола. Тогава „орлите“ броиха 1,8 милиона евро за правата му. Офанзивният халф се отплати за доверието като се превърна в един от най-важните играчи в състава на разградчани.

До момента той има на сметката си общо 52 мача за „орлите“ във всички турнири. В тях 24-годишният полузащитник се е отчел с 16 попадения и 13 асистенции. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на Станич е 3,5 милиона евро, но се очаква Лудогорец да поиска доста повече пари, за да се раздели със звездата си.

