Атанас Бостанджиев с първи думи след победата над ЦСКА - обеща две неща на "синята" публика

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев изгледа на живо победата над ЦСКА във Вечното дерби от 31-вия кръг на Първа лига. "Сините" се наложиха с 3:1 след обрат на препълнения стадион "Васил Левски", а привържениците на 26-кратния шампион на България бяха изключително многобройни и активни в подкрепата си към любимия отбор - нещо, което бе определено за "уникално" от Бостанджиев.

Новият силен човек на "Герена", който бе официално представен от Наско Сираков в петък, бе лаконичен в коментара си след мача. Той поздрави феновете и заяви, че това е "много добър старт" на неговата ера в клуба. Припомняме, че Бостанджиев обеща да построи нов стадион на Левски, който да е готов през 2029 година. Сега той бе попитан какво да очакват феновете, като отбеляза две неща - нов стадион и шампионска титла.

"Много добър старт. Супер беше, наистина уникално. Поздравявам всички "сини" фенове. Да очакват шампионска титла и нов стадион", каза Бостанджиев пред bTV. Титлата изглежда почти сигурна, след като Лудогорец загуби от ЦСКА 1948 с 1:2 в Разград. Така действащият шампион на България дори отстъпи второто място, като изостава на 13 точки от Левски. ЦСКА 1948 пък е на 11 точки зад "сините", а до края на сезона остават само 5 кръга.

